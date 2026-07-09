Reforzarán canje de armas en CDMX; juguetes bélicos se intercambiarán por libros

En la Ciudad de México se fortalecerá el programa “Sí al Desarme Sí a la Paz”, al que además de la entrega de juguetes educativos y didácticos a cambio de juguetes bélicos, se sumará la entrega de libros, con el propósito de fomentar la cultura de la paz desde las infancias.

El anuncio lo hizo la Jefa de Gobierno Clara Brugada, al acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al arranque de una nueva jornada del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", llevado a cabo este jueves en el atrio de la Basílica de Guadalupe.

La paz florece cuando una niña puede jugar libre en las calles, cuando un joven ejerce su derecho a la educación, al deporte o al empleo antes que tomar un arma", expresó Brugada Molina.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

La mandataria capitalina aprovechó para informar que, coordinación con el gobierno de México y con el acompañamiento de la Iglesia católica, en lo que va de la actual administración, el programa ha permitido retirar de las calles mil 800 armas y 191 mil municiones, a través de módulos instalados en más de un centenar de atrios de iglesias de la capital.

Además, se han intercambiado 700 juguetes bélicos por juguetes educativos y didácticos, estrategia que “ahora se fortalecerá con el canje de armas por libros”, con el propósito de fomentar una cultura de paz desde las infancias, remarcó Clara Brugada.

Queremos que sólo se encienda la pólvora de la palabra y el fuego de la cultura. Construyamos, desde abajo y desde las infancias, una nueva pedagogía de paz. El éxito de la prevención muchas veces es invisible, pero cada vida que salva este programa vale más que todo el ruido de la violencia", afirmó.

Además, subrayó que la política de atención a las causas ha contribuido a la reducción de la violencia, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Destacó que el país registra una disminución cercana al 50 por ciento en los homicidios, resultado que atribuyó al trabajo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad.

En tanto, recordó que la Ciudad de México registró en junio el menor número de homicidios de los últimos 15 años, logro alcanzado durante un periodo en el que la capital recibió a millones de visitantes con motivo de la Copa Mundial 2026.

Es un logro que demuestra que la estrategia de seguridad de esta ciudad funciona, resiste y supera cualquier desafío, por complejo que sea", enfatizó.

Por último, refrendó el respaldo de su gobierno a la titular del Ejecutivo y a la estrategia nacional para la construcción de la paz.