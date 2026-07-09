Lluvia se 'ensañó' en la colonia Providencia CDMX; casas y calles quedaron inundadas

Las fuertes lluvias que cayeron la tarde y noche de ayer miércoles se "ensañaron" con los habitantes de la colonia Providencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la Ciudad de México, donde varias calles terminaron completamente anegadas y el agua se metió a decenas de viviendas y comercios.

Lluvia afectó a la colonia Providencia Alejandro Aguilar

Las mayores afectaciones se registraron en las calles Estado de Yucatán, Estado de Campeche y Estado de Chiapas, donde el nivel del agua inundó casas, negocios y cocheras. Desde las primeras horas de este jueves, los vecinos comenzaron las labores de limpieza para sacar el agua, el lodo y tratar de rescatar muebles, electrodomésticos y mercancía que quedaron dañados tras la inundación de ayer.

Lluvia afectó a la colonia Providencia Alejandro Aguilar

Los habitantes aseguran que esta no es la primera vez que enfrentan una situación similar y lamentan que, cada vez que llueve con intensidad, la colonia vuelve a quedar bajo el agua. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para que realicen trabajos de desazolve y mantenimiento al sistema de drenaje, pues temen que, con las lluvias que aún se pronostican para los próximos días, el problema pueda repetirse o incluso empeorar.

Lluvia afectó a la colonia Providencia Alejandro Aguilar

Durante la mañana, personal de la alcaldía Gustavo A. Madero acudió para apoyar a las familias afectadas en las labores de limpieza y también entregó algunos artículos para ayudar con el aseo de las viviendas. De manera paralela, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) realizaron trabajos para atender una anegación en un domicilio ubicado sobre la calle Estado de Campeche y continuar con el retiro del agua acumulada.

Lluvia afectó a la colonia Providencia Alejandro Aguilar

Mientras tanto, Protección Civil mantiene el llamado a la población para permanecer atenta, ya que este jueves se esperan nuevamente lluvias MUY fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintos puntos de la Ciudad de México. Los vecinos de la Provi esperan que, esta vez, las medidas preventivas sean suficientes para evitar que la colonia vuelva a inundarse.