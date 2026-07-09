Mundial impulsa creación superior a 100 mil empleos en CDMX

En la capital del país se crearon 100 mil 756 empleos formales durante junio pasado, como resultado del impulso económico que generó el Mundial 2026, esto lo dio a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México.

Sin embargo, el reto será que estos puestos de trabajo permanezcan y no se conviertan únicamente en empleos temporales, alertó el presidente del organismo patronal en la capital, Adalberto Ortiz Ávalos.

Ello, al señalar que estas nuevas plazas generadas, reflejan en buena medida el impulso económico que ha generado el Mundial.

Se trata de un gran dinamismo que inyectó el encuentro deportivo a la capital del país, para colocar a la Ciudad de México como la entidad que más empleo generó durante junio, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó la Coparmex-CDMX.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Sin embargo, el organismo empresarial enfatizó que el número de nuevas plazas “son similares a los empleos perdidos” el mes pasado.

“Celebramos el dato de junio, pero también debemos ser responsables: habrá que ver qué ocurre después del Mundial, particularmente con los meses de julio y agosto. La siguiente victoria será que estos empleos se queden, que las empresas sigan contratando y que el crecimiento se traduzca en bienestar permanente para las familias”, señaló el líder de la Coparmex-CDMX.

Ortiz Ávalos enfatizó que las cifras registradas en junio cuadran a la perfección con el pronóstico que se realizó en mayo pasado, agregó que “este evento mundial ayudó a dinamizar sectores clave como servicios, comercio, turismo, alimentos, hospedaje, logística y entretenimiento”.

Foto: Especial

La capital del país se encuentra en Semáforo Amarillo, con generación de empleos aceptable, de acuerdo con el Semáforo Económico de la Ciudad de México, habilitado en el sitio web del organismo https://coparmexcdmx.org/semaforo-economico-de-la-ciudad-de-mexico/

A junio pasado, el empleo formal se ubicaba en tres millones 675 mil 349 plazas; a la fecha, la población ocupada en la ciudad suma cuatro millones 904 mil 507 personas. Del total, 53.6 por ciento son hombres, es decir dos millones 629 mil 533, contra 46.4 por ciento que son mujeres, equivalente a dos millones 274 mil 974.