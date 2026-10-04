Lluvia deja encharcamientos en el sur poniente de la CDMX 

La lluvia de este domingo se acumuló más en las alcaldías Tlalpan, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX).

Las precipitaciones provocaron encharcamientos en calles de la zona del Ajusco Medio y colonias como Jardines del Pedregal.

La lluvia también estuvo acompañada con un descenso en las temperaturas máximas registradas en la capital.

Mientras la semana pasada se alcanzaron hasta 29 grados Celsius, este domingo la máxima fue de 21 grados Celsius registrados en la colonia Los Cipreses de la alcaldía Coyoacán.

Para las 19:00 horas, en la estación pluviométrica ubicada en la Carretera Picacho Ajusco a la altura de la colonia El Zacatón se habían acumulado 33 milímetros (mm) de lluvia o 33 litros por metro cuadrado.

Mientras que en la colonia La Concepción, de la alcaldía Magdalena Contreras, eran 27.75 mm.

También en la colonia Guadalupe Chimalistac, en los límites de Álvaro Obregón y Coyoacán se registraron lluvias de más de 20 mm, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Vecinos reportaron en redes sociales que calles de colonias de la zona de Ajusco Medio las calles se inundaron y afectaron vehículos. También se encharcaron calles de colonias como Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón.

Calles de Jardines del Pedregal se encharcaron Especial Segiagua

También hubo encharcamientos en vialidades como Paseo de la Reforma, Insurgentes o Periférico Sur.

Paseo de la Reforma también se encharcó Especial Segiagua

Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la Alerta Naranja por lluvia en La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Para este lunes se esperan que continúen las lluvias de hasta 25 mm y las temperaturas máximas ronden los 22 y 24 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.