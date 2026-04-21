Lluvia y tormenta eléctrica azotan a varias alcaldías

Un aguacero con tormenta eléctrica, en algunas zonas hasta con granizo, cayó la noche de este martes principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán y Venustiano Carranza.

Se registraron inundaciones en Circuito Interior y Paseo de la Reforma, Periférico a la altura de Polanco, Insurgentes Norte, Ejército Nacional, entre otras vialidades.

Al menos, dos vehículos habían quedado varados en los encharcamientos.

Foto: SSC

Para las 21:00 horas, la lluvia más intensa caía en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, pero seguía lloviendo en casi toda la capital.

En Avenida Coyoacán, cerca con el cruce de Viaducto, en Benito Juárez, ya se habían acumulado 29.75 milímetros, es decir, 29.75 litros por metro cuadrado.

Mientras que, en la calle de Heriberto Frías, entre Matías Romero y Pilares, en la colonia del Valle, ya eran 21.75 milímetros.

En la colonia Tlaxpana, en Miguel Hidalgo, ya se habían acumulado 23.50 milímetros. Y en el Bosque de Chapultepec, 37.50.

También en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, llovió fuerte y se habían acumulado 17.25 milímetros en el Zócalo capitalino, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Foto: SSC

Debido a la tormenta eléctrica, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió recomendaciones para evitar riesgos por los rayos.

Entre ellas, suspender actividades al aire libre, evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas e, incluso, no bañarse ni lavar trastes durante la tormenta eléctrica.

La electricidad puede conducirse por la tubería”, difundió la SGIRPC.

La SGIRPC mantenía la alerta naranja por lluvias fuertes en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y la amarilla para el resto de las demarcaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó encharcamientos en el cruce de Circuito Interior y Paseo de la Reforma; Periférico, a la altura de Polanco, Avenida Chapultepec, Leibnitz, Thiers, Insurgentes Norte, Legaria, Eduardo Molina, entre otras.

Foto: Bomberos CDMX

El Metro operó con marcha lenta y el Cablebús suspendió momentáneamente el servicio debido a la tormenta eléctrica.

Un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México provocaron las lluvias en el centro del país, para este miércoles y jueves se pronostica que seguirán los chubascos en la capital, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

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