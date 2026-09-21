Guía Michelin reconoce a 18 hoteles de Ciudad de México con sus Llaves 2026

Dieciocho hoteles de la Ciudad de México obtuvieron Llaves Michelin 2026.

La Guía Michelin presentó su selección de hoteles, en la que 2 mil 832 hoteles en todo el mundo obtuvieron el reconocimiento 2026.

Entre ellos, 155 hoteles obtuvieron la categoría Tres Llaves, 657 la de Dos Llaves y 2 mil 20 la de Una Llave.

En México fueron reconocidos 86 hoteles ubicados en estados como Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Guerrero, Guanajuato, entre otros.

Y en la Ciudad de México obtuvieron su Llave Michelin 2026 los hoteles Hacienda Peña Pobre, Alexander, Brick Hotel, Casa Polanco, Casona Roma Norte, Colima 71 - Casa de Arte Hotel, Ignacia Guest House, La Valise Mexico City, Maison Celeste, Nima Local House Hotel, Octavia Casa, Pug Seal Allan Poe, Pug Seal Anatole France, Sofitel Mexico City Reforma, The Wild Oscar, UMA Casa, Volga y Campos Polanco.

Solo Casa Polanco obtuvo el reconocimiento de Dos Llaves; el resto, Una Llave.

La mayoría de los hoteles se ubican en los corredores Roma-Condesa, Polanco o Reforma.

Obtener una Llave Michelin significa una estancia muy especial; Dos Llaves Michelin es una estancia excepcional y Tres Llaves Michelin, una estancia extraordinaria.

La selección de hoteles de la Guía Michelin se basa en el trabajo de sus inspectores, quienes viajan de manera anónima e independiente para identificar hoteles que ofrecen experiencias extraordinarias, indicó en un comunicado difundido por su agencia de relaciones públicas.

Se trata de una selección equivalente a la Estrella Michelin para restaurantes.