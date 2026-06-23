Líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX cambiarán horario por partido México vs Chequia

Con el fin de garantizar el regreso seguro de miles de aficionados que se proyecta asistan al encuentro entre la selección de México y su par de Chequia este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que extenderá el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 durante la madrugada de jueves.

Falta señalización adecuada Especial

La operación en estas tres líneas se extenderá de las 12:00 horas de la noche, a la 1 de la madrugada del jueves 25 de junio.

Apoyará a aficionados que vayan al Ángel

La medida fue anunciada por el director general del Metro, Adrián Rubalcava, a través de su cuenta de X, donde precisó que la ampliación del servicio también contempla a las personas que, tras el partido, acudan al Ángel de la Independencia para celebrar un eventual triunfo de la selección nacional.

Miles de aficionados se reunieron en el Angel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Seleccion Mexicana en la Copa Mundial 2026. Cuartoscuro

“Para apoyar la movilidad de las y los aficionados que asistirán al partido de futbol en el Estadio Ciudad de México, así como de quienes acudan posteriormente al Ángel de la Independencia, este miércoles las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX extenderán su servicio hasta la 1:00 de la mañana”, detalló Rubalcava en X.

El encuentro entre México y Chequia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A, está programado para las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, por lo que se prevé una importante afluencia de aficionados tanto en el inmueble deportivo como en distintos puntos de la capital.

Ante ello el director del Metro precisó que “las últimas corridas partirán de las terminales de estas tres Líneas alrededor de las 00:30 horas”, por lo que llamó a los usuarios a planear sus traslados con anticipación.

Asimismo, exhortó a los pasajeros a atender las indicaciones del personal del Metro y respetar las medidas de seguridad para agilizar el servicio y evitar contratiempos durante la operación especial.