Línea A del Metro 'tiene fallas estructurales importantes', admite Semovi

Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto anunció que la Línea A del Metro “tiene fallas estructurales importantes en una de las zonas que corren sobre la Calzada Zaragoza, que necesitan una intervención ya no solo de mantenimiento, sino una intervención mayor” que tendrá lugar en el 2027.

Y adelantó que también se requiere la sustitución de muchos trenes y una remodelación de los sistemas de comunicación en esa línea por lo cual se necesita una “inversión cuantiosa y está en revisión cuánto es el presupuesto necesario” en el cual se incluirán recursos federales.

Dos estaciones de la Línea A estuvieron fuera de servicio por más de tres horas Foto: José Antonio García | Excélsior

Respecto a la Línea 3 del Metro, el funcionario adelantó que 2027 “va a ser intenso para la intervención en la Línea 3 y lo que se quiere es no detener el servicio y cerrar tramos grandes de estaciones, sino mantener en funcionamiento casi la totalidad del servicio (...) para generar el menor impacto posible a la población” durante las obras a las que se destinarán alrededor de 40 mil millones de pesos.

La reforma a esa línea del Metro se llevará a cabo cerrando sus estaciones antes de las 12 de la noche “y se puedan intervenir en cuatro frentes de trabajo al mismo tiempo y que la intervención sea muy detallada, es decir, es un cambio completo de toda la línea”.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto Especial

Para ello se invertirán más de 40 mil millones de pesos “todavía no tienen con exactitud la cifra, pero implica cambiar todos los sistemas, cambiar trenes, renovar estaciones, hacerlas accesibles (...) con elevador o escalera eléctrica y renovarlas las integralmente” detalló.

Además de una renovación mayúscula en la zona entre las estaciones de Indios Verdes y La Raza “que es una falla geológica importante, muy parecida a la de a la de Zaragoza y que requiere una intervención mayor”.

Durante la comparecencia, la diputada local del PAN, Frida Guillén le cuestionó al secretario García Nieto ¿Qué pasa con algunas estaciones de la línea 2 del Metro que apenas fueron remodeladas este año y ya requieren reparaciones?

Al respecto el funcionario respondió que solicitarán la información a las empresas que llevaron a cabo la remodelación y al Metro, para verificar si ya se requieren reparaciones en alguna estación y tomar cartas en el asunto.

Por su parte la diputada local de MC, Patricia Urriza adelantó que su bancada va a “pelear para que haya más recursos para el Metro” en 2027, así lo dijo después de que la oposición expuso la semana pasada que el Metro requiere 40 mil millones de pesos o más para operar sin fallas ni retrasos, y los 25 mil millones asignados éste año, quedaron muy por debajo de las necesidades reales del Metro.

Mientras que el diputado local del PAN, Federico Chávez coincidió con Urriza en que hay constantes fallas en el Metro, retrasos, fallas en escaleras eléctricas que deben corregirse.