¿Cuándo y qué estaciones de la Línea 12 del Metro suspenderán servicio?

La Línea 12 del Metro suspenderá el servicio en el tramo Tláhuac-Lomas Estrella, la suspensión iniciará a partir de las primeras horas del sábado 12 de septiembre y concluirá hasta la noche del miércoles 16 de septiembre. Durante este periodo, los trenes operarán únicamente entre las estaciones Mixcoac y San Andrés Tomatlán.

La circulación completa, desde Tláhuac hasta Mixcoac, se restablecerá el jueves 17 de septiembre a las 05:00 horas. La medida obedece a los trabajos para la sustitución del aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

Estas labores de renovación técnica contemplan la sustitución de 140 durmientes de madera por piezas de concreto, el despliegue de 300 metros cúbicos de balasto, así como la rectificación de 600 metros lineales de trazo y perfil de vía. Asimismo, se verificará la geometría general de las vías y el correcto funcionamiento de los aparatos de dilatación.

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De acuerdo con el organismo, la sustitución es debido al desgaste de la estructura operativa.

"Los especialistas en instalaciones fijas del Metro tienen plenamente identificado el término de la vida útil de este aparato, que fue sometido a un uso intensivo como punto de retorno de los convoyes durante la rehabilitación de la Línea 12".

El STC enfatizó que los cambios de vía son elementos electromecánicos "independientes a la obra civil y estructural de túneles o viaductos".

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Para reducir las afectaciones en el flujo de usuarios durante el cierre temporal, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio de transporte alterno desde Tláhuac hasta las estaciones San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.

Adicionalmente, las autoridades sugieren como alternativas la terminal Constitución de 1917 de la Línea 8 para el oriente y Tasqueña de la Línea 2 para el sur.