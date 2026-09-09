Atenciones por depresión en CDMX aumentan 25%; urgen a reforzar redes de apoyo psicológico

Ante el incremento de las atenciones por depresión registradas en la Ciudad de México, el líder del Partido Verde en la capital, Jesús Sesma Suárez, líder del Partido Verde en la capital, advirtió sobre la necesidad de reforzar las acciones de prevención y atención en materia de salud mental.

El dirigente subrayó la urgencia de sensibilizar a la población para identificar oportunamente los síntomas de este trastorno y facilitar el acceso a servicios de apoyo profesional.

Destacó que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha brindado atención a más de 258 mil 190 personas mediante servicios gratuitos y confidenciales de primeros auxilios psicológicos y sesiones terapéuticas complementarias.

Señaló que durante el último año las atenciones relacionadas con la depresión aumentaron 25 por ciento respecto de 2024, cifra que, dijo, evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo las herramientas de prevención, orientación y acompañamiento disponibles para la población capitalina

Sesma Suárez explicó que diversas dificultades emocionales, la pérdida de interés en las actividades cotidianas, el cansancio persistente y las alteraciones del sueño constituyen señales de alerta que deben ser reconocidas a tiempo a través de información clara para favorecer una intervención oportuna.

Asimismo, hizo un llamado categórico a combatir los prejuicios sociales alrededor de la salud mental, al considerar que el temor a ser juzgado actúa como una barrera para la búsqueda de ayuda.

Expresó que pedir ayuda debe ser “visto como una decisión responsable y en la que ninguna persona tenga que enfrentar sola una situación de esa naturaleza”. El líder partidista insistió en que ampliar la orientación profesional y fortalecer las redes de acompañamiento resultan fundamentales para brindar una atención más adecuada e integral en la capital.

Reforzó su mensaje con una última reflexión sobre la urgencia del tema al manifestar que “la salud mental requiere la misma atención que cualquier otro aspecto de nuestra salud. Informar, escuchar y acercar ayuda profesional puede hacer una diferencia decisiva en la vida de una persona”.