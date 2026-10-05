Licitan 60 paquetes de obras para rehabilitar escuelas en CDMX

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) emprenderá trabajos para mejorar las escuelas públicas de la Ciudad de México.

La dependencia publicó este lunes en la Gaceta Oficial una lista de licitaciones para 60 paquetes de obras para mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa.

Las obras deberán iniciar el 2 de noviembre y terminar el 31 de diciembre. No es el primer programa de mejoramiento de escuelas que lanza en los últimos días el Gobierno capitalino.

La semana pasada el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (Fibien) convocó a inscribirse al programa de apoyos para mantenimiento menor La Escuela es Nuestra – Mejor Escuela.

Publicó un aviso en la Gaceta Oficial para que las comunidades de los planteles públicos de nivel básico interesados se registren en el programa que tiene como objetivo mejorar la infraestructura y equipamiento.

Hace dos domingos Excélsior publicó que, a pesar de las inversiones millonarias, las autoridades siguen detectando carencias en la mayoría de las escuelas públicas de nivel básico en la capital.

Un diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial que forma parte del programa social La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela indica que de los 2 mil 790 planteles públicos de nivel básico en la capital, en 75 por ciento se considera importante revisar y corregir condiciones que pudiesen representar un riesgo.

Entre ellos, inclinación, hundimiento, grietas profundas en muros, humedad, filtración de agua, pisos fisurados o craquelados, aplastamiento de las columnas o exposición del acero que compone a las columnas.

Y que el Fibien en 2026, por medio del programa La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela, otorgará hasta 2 mil 309 apoyos económicos a inmuebles educativos públicos de nivel básico en la Ciudad de México con una inversión de más de 279.7 millones de pesos.