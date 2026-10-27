Ante Congreso de CDMX, secretario de Finanzas reitera que predial no subirá 

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, aseguró durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México que el impuesto predial no subirá en la capital del país, ratificó lo prometido por la jefa de gobierno Clara Brugada, respecto a que el próximo año no se van a cobrar multas y recargos en el predial.

El secretario también dio a conocer que este año ha habido más de 200 mil personas que recibieron beneficios fiscales, como es la licencia permanente, la reducción del pago del predial en enero y febrero, así como en agua y multas de tránsito.

Y para febrero de 2026, 58 por ciento de contribuyentes ya había pagado el predial correspondiente a todo el año.

Foto: Foto Mateo Reyes | Excélsior

Las y los capitalinos son cumplidos. Ellos nos tienen confianza y esto que pasa aquí en la ciudad es algo que no solamente no pasa en ninguna otra ciudad, ni ninguna otra entidad federativa en México, sino que es algo único en el mundo”.

En cuanto al Mundial de Futbol, de Botton expresó que se dijo mucho que la ciudad se iba a endeudar “que íbamos a extraerle a la gente más impuestos para poderlo financiar, que íbamos a quitarle a la gente para poder generar condiciones para el mundial, pero si pueden ver el informe trimestral, nada de eso pasó”.

Afirmó que, por el contrario, se continuó la política de reducir la deuda en la Ciudad de México, además de dar la mayor cantidad de beneficios fiscales que se han dado en la historia de la ciudad.

Sí se puede dar beneficios a la ciudadanía y al mismo tiempo preservar la disciplina fiscal”.

Consideró que la Ciudad de México fue la mejor sede del Mundial de fútbol: “esto no solamente dicho por nosotros, sino por la FIFA: tuvimos el FAN FEST más visitado de las 13 ciudades, al recibir más de dos millones 500 mil asistentes en el FanFest del Zócalo”.

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Lo cual representó 28.6 por ciento de la afluencia total registrada de los FIFA FAN FEST de todo el mundo.

Detalló que la inversión en el Metro, en los meses previos al mundial, se hizo evidente pues hubo cuatro millones de pasajeros más que en las mismas fechas, pero del año pasado, mientras que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, tuvo la capacidad de atender ese nivel de demanda.

Calificaciones crediticias

En cuanto a la calificación crediticia de la Ciudad de México, el secretario dio a conocer que “como resultado de una gestión responsable y eficiente del financiamiento, al cierre de 2025 HR Ratings ratificaron la calificación crediticia de la ciudad en el nivel más alto a escala nacional”.

Y destacó que Moody también ratificó la calificación crediticia de la Ciudad de México como Triple A con perspectivas estable.

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Es también la más alta entre todos los estados, esta ratificación refleja que el mercado financiero continúa mostrando confianza en el manejo de las finanzas públicas de la ciudad”.

Destacó que durante esta administración se ha incrementado en 55 por ciento la inversión pública de la Ciudad de México.

Este es el mayor aumento en más de una década y el mayor incremento en todo el país, esta mayor capacidad de inversión ha sido posible gracias al fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad”.

Mejora gasto de las alcaldías

El secretario de Botton adelantó que en el informe trimestral de finanzas se observa que todas las alcaldías mejoraron su ejercicio del gasto en el último trimestre, esto con respecto del mismo trimestre del año pasado.

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Álvaro Obregón mejoró en el último trimestre, respecto al de 2025, en 18.7%

Álvaro Obregón mejoró en el último trimestre, respecto al de 2025, en 18.7% Azcapotzalco, 18%

Benito Juárez, 15.7%

Coyoacán, 12.4%

Cuajimalpa, 14.1%

Cuauhtémoc, 12.8%

Gustavo A. Madero, 17.2%

Iztacalco, 20.2%

Iztapalapa, 10.4%

Magdalena Contreras, 16.7%

Miguel Hidalgo 8.5%

Milpa Alta, 10.6%

Tláhuac, 11.4%

Tlalpan, 22.3%

Venustiano Carranza, 16.3%

Xochimilco 25.9%

A la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra; el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza; el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque, entre otros funcionarios.