Diputados de oposición: No se invierte suficiente en servicios en CDMX

Los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que el presupuesto para el Sistema de Transporte Colectivo Metro tendría que haber sido de 40 mil millones de pesos o más éste año - actualmente es de 25 mil millones de pesos- y que haber invertido 2 mil 951 millones de pesos en el Jardín Elevado Tlallilpan en Calzada de Tlalpan, fue una obra que no beneficia al grueso de la ciudadanía, mientras que los morenistas defendieron que ha habido una inversión eficaz en transporte, agua y sistema de cuidados.

Así lo argumentaron durante la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton ante el Congreso de la Ciudad de México.

Comparece Juan Pablo de Botton en el Congreso de la CDMX. Foto Mateo Reyes Arellano

“El tramo elevado nos costó según el informe de la Secretaría de Finanzas, 2 mil 951 millones de pesos, mientras que en la repavimentación de las vialidades primarias que es una necesidad constante se invirtieron solamente 2 mil 600 millones de pesos, es decir, se invirtió más en la calzada elevada de Tlalpan que en las necesidades cotidianas” dijo en tribuna la diputada local de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza.

En contraste con lo invertido en el Jardín Flotante, en la remodelación de la línea 12 del metro sólo se destinaron 495 millones de pesos y en la línea A, 192 millones de pesos.

Comparece Juan Pablo de Botton en Congreso de la CDMX. Foto Mateo Reyes Arellano

Urriza argumentó que se priorizó la rehabilitación de la línea 2, pues la iban a usar los turistas durante el Mundial de Fútbol, por encima de la línea 3 que sigue presentando graves problemas.

Y el diputado local del PAN, Andrés Sánchez, cuestionó: “¿Cuánto costaría tener -un metro- sin interrupciones, con buen servicio, sin incendios? ¿Cuánto nos costaría eso? ¿Cuarenta mil, cincuenta mil millones?”.

SERVICIOS PRECARIOS

Sánchez arguentó que en los últimos 25 años la ciudad arrastra los mismos problemas: un drenaje obsoleto, una crisis de movilidad, una crisis de bacheo y ante esas circunstancias “gastar más y presumir inversiones históricas no es un logro per se. Se tiene que gastar lo suficiente y lo necesario para poder atender de raíz los problemas”.

El panista se refirió al acceso al agua y el drenaje y expuso que “donde había tandeo -hace 25 años- sigue hablando tandeo, donde nunca ha habido agua, sigue sin haber agua y donde se inunda desde hace 15 o 20 años, se sigue inundando”.

Y advirtió que se seguirá inundando “si no sustituimos por completo el drenaje obsoleto que tenemos en esta ciudad” y consideró que invertir 19 mil millones de pesos en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, fue insuficiente.

En contraste la diputada local de Morena, Valentina Batres argumentó que ha habido grandes aciertos en materia de agua y recordó que los 19 mil millones de pesos se emplearon en “fortalecer la infraestructura hidráulica, rehabilitar pozos y redes de distribución de agua potable, sustituir tuberías, modernizar el drenaje y el alcantarillado, construir y rehabilitar colectores, mejorar los sistemas de saneamiento y ampliar la capacidad de respuesta antiinundaciones”.

También habló de que en el primer semestre de 2026 se destinaron 17 mil 600 millones de pesos a fortalecer la infraestructura social “mediante la construcción de Utopías y casas de las tres R, así como en repavimentación de avenidas y el bacheo de vialidades, rehabilitación de escuelas, mercados, recuperación y mejoramiento de parques y espacios públicos”.

Se refirió al FIMAS que es el fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad y recordó que los recursos del fideicomiso se han usado “en obras de beneficio permanente y el bono verde por 3 mil millones de pesos para la construcción de las líneas 5 y 6 del cable bus”.

Habló además de la licencia permanente “con una recaudación superior a 3 mil millones de pesos, cuyos recursos se destinan al mejoramiento del transporte público, la infraestructura ciclista y peatonal”.