Arriban primeros fieles para celebrar y agradecer a San Judas Tadeo

Con motivo de las fiestas patronales a San Judas Tadeo, desde la noche de este martes, cientos de fieles acuden a la Iglesia de San Hipólito para celebrarlo y dar gracias por los favores recibidos.

Por ello, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realiza un operativo en el cruce que forma Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo, en el Centro Histórico capitalino, para salvaguardar la integridad de los asistentes y canalizar a los automovilistas por vialidades alternas.

Foto: Especial

En la avenida Hidalgo y la lateral de Paseo de la Reforma permanecen cerradas a la vialidad, por lo que las autoridades colocaron vallas para evitar que la gente se aglomere en el bloque central de Reforma y ocasione más afectaciones viales o algún accidente.

El templo permanecerá abierto toda la noche para recibir a los peregrinos y devotos que lleguen a encomendarse a la intercesión de San Judas Tadeo, a quien se le atribuye la intervención en la solución de problemas complejos o causas imposibles.