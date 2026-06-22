Fuertes vientos tiran rama sobre taxi en la Roma; derriba postes y cableado

Las condiciones climáticas adversas registradas en las últimas horas cobraron factura en la infraestructura urbana de la Ciudad de México, dejando afectaciones materiales y el corte de servicios básicos en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a la intensidad de la lluvia y el viento, una rama de dimensiones considerables se desprendió de un árbol y cayó de manera contundente en la intersección de las calles San Luis Potosí y Frontera, justo en el corazón de la colonia Roma.

El ramaje golpeó directamente el toldo y el parabrisas de un taxi con placas de circulación A-1698-E, el cual transitaba por dicha vialidad al momento del desplome.

El peso del árbol no solo colapsó la estructura del automóvil, sino que también arrastró y averió las líneas de cableado de energía eléctrica, telefonía y fibra óptica, provocando que un poste de madera quedara ladeado y a punto de caer.

Reproducir Fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de una rama sobre un taxi en la colonia Roma.

Ante el reporte del siniestro, personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc acudió rápidamente al sitio para acordonar la zona y comenzar los trabajos de seccionamiento con motosierras, logrando liberar la unidad de transporte público que se encontraba atrapada.

Por su parte, el operador del taxi recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de una ambulancia particular. Los socorristas confirmaron que el chofer únicamente presentaba un fuerte susto y crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El futuro de la unidad siniestrada quedó en manos de la compañía aseguradora del vehículo, cuyos ajustadores arribaron al lugar para evaluar los daños y determinar si la póliza cubre los estragos generados por este tipo de fenómenos naturales.

Asimismo, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron notificadas de la emergencia para iniciar el reemplazo del poste afectado y restablecer el suministro de energía en la colonia.