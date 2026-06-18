Invertir en el deporte es apostar por el futuro de los jóvenes: López Casarín

La inversión en el deporte representa “una apuesta por el presente y el futuro de la juventud”, afirmó el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, al celebrar la alianza entre el Gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa privada para impulsar los festivales futboleros y la transmisión gratuita de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La inversión total fue de 180 millones de pesos, vía un acuerdo de contraprestación.

Durante la firma de la Alianza, realizado en el Parque de La Bombilla, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y representantes de empresas patrocinadoras, el edil destacó que estos espacios permiten acercar el deporte a la población y fortalecen el tejido social de las comunidades.

“Invertir en el deporte es invertir en el presente, es invertir en el futuro, es invertir en los jóvenes, es invertir en la comunidad y en cada uno de nosotros”, sostuvo.

El alcalde agradeció el respaldo de la Secretaría de Finanzas local para alcanzar la Alianza y reconoció la participación de más de 30 empresas privadas que se sumaron a la organización de los festivales futboleros, entre ellos Grupo Financiero Multiva, representado por su directora general, Tamara Caballero, y la cadena de Hoteles Camino Real, entre otros.

“Que el sector privado se voltee y diga: creo en ustedes e invierto en ustedes, es invertir en nuestro país y en las y los mexicanos”, expresó.

López Casarín recordó que el 11 de junio, cuando arrancó el Mundial se congregaron en el Parque de La Bombilla, donde se ubica uno de los 18 espacios Futboleros, más de 5 mil 600 personas para seguir el partido inaugural de la Selección Mexicana, en un ambiente de convivencia familiar y celebración colectiva.

“Este espacio se llenó de porras, de risas, de bailes, de cantos y al final de una gran celebración (…) Los festivales futboleros dan un mensaje muy claro: el deporte no es un privilegio, el deporte es un derecho”, afirmó.

El alcalde atribuyó el éxito de estas actividades a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes, dijo, han impulsado un modelo de “Mundial social” enfocado en generar beneficios permanentes para la ciudadanía.

Destacó además los avances de la estrategia deportiva implementada en Álvaro Obregón, que ha permitido a la demarcación mejorar significativamente su desempeño en competencias deportivas de la capital.

“Pasamos de ser el lugar número 12 en el medallero de la Ciudad de México a ocupar hoy el cuarto lugar y vamos a ser el número uno”, aseguró.

Como parte de esa política pública, informó que la alcaldía trabaja junto con el Gobierno capitalino en la recuperación de espacios deportivos y canchas públicas.

Asimismo, invitó a los asistentes a participar en el Circuito Futbolero instalado en el Parque de La Bombilla, donde se desarrollan actividades recreativas y deportivas relacionadas con el balompié.

Finalmente, López Casarín afirmó que la celebración del Mundial 2026 representa una oportunidad para proyectar una imagen incluyente y comunitaria de la capital del país.

“El mensaje que mandamos al mundo queda claro: el Mundial es social. La pelota vuelve a casa y lo hacemos con espacios abiertos para todas y todos”, dijo.

La Alianza con el sector privado para la transmisión de los partidos es muestra de que “la ciudad construye certidumbre, confianza y voluntad de colaboración”.

“Cuando hay transparencia, reglas claras y objetivos comunes, la colaboración entre el sector público y el sector privado genera enormes beneficios sociales”, concluyó la Jefa de Gobierno.