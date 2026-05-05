Se intoxican 9 personas al pintar cisterna en Tlalpan, CDMX

Elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos auxiliaron a nueve personas que resultaron intoxicadas por inhalación de gases mientras realizaban trabajos de mantenimiento en una cisterna, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Intoxicados en Tlalpan Especial

Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Padierna, en el cruce de Kinchil y Acanceh, donde policías acudieron tras un reporte del C2 Sur sobre varias personas con malestar.

Fue dentro de un domicilio

Intoxicados en Tlalpan Especial

En el lugar, los afectados señalaron que comenzaron a sentirse mal mientras pintaban una cisterna de aproximadamente cuatro metros de ancho por tres de largo, al interior de un domicilio.

De inmediato, los oficiales solicitaron apoyo médico y paramédicos del ERUM atendieron a ocho hombres y una mujer, quienes fueron diagnosticados con intoxicación por gases.

Tras la valoración, todos fueron estabilizados en el sitio y no requirieron traslado hospitalario.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al realizar este tipo de trabajos en espacios cerrados, para evitar riesgos a la salud, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.

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