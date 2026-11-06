Instalan Módulo de denuncias en la CEDA

Ante las denuncias de robos y extorsiones contra comerciantes y transportistas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instalará un módulo de atención en la Central de Abasto para recibir quejas y canalizarlas directamente al titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho.

Durante un recorrido por la zona de subasta y mercados, el funcionario y la coordinadora general de la Central de Abasto, Mónica Pacheco Skidmore, escucharon las demandas de comerciantes, quienes solicitaron mayor vigilancia en accesos, vialidades y naves comerciales.

Pacheco Skidmore informó que los delitos disminuyeron 8 por ciento durante octubre de 2026, al pasar de 75 casos registrados en el mismo mes de 2025 a 69. Actualmente se realizan nueve recorridos de vigilancia diarios, con apoyo de distintas corporaciones, incluida la Guardia Nacional.

El centro de distribución cuenta con 636 cámaras de videovigilancia y recibe diariamente alrededor de 2 mil tráileres y mil 500 camiones tipo torton.

Los comerciantes también exigieron seguridad en las rutas de traslado de mercancías y mayor presencia policial dentro de las naves. Como respuesta, se acordó fortalecer la comunicación con los representantes del sector y establecer reuniones periódicas con los mandos de seguridad.