Inclusión en el escenario: La Lengua de Señas Mexicana llega a la danza folklórica y popular
La compañía inclusiva Somos Danza Enseña participará este sábado en el cierre de la Marcha LGBT+ de la Ciudad de México, donde acompañará a la actriz y cantante Regina Orozco frente al Palacio de Bellas Artes
Entre todo el movimiento y caos que es la Glorieta de los Insurgentes, un grupo de chicas atiende indicaciones de Jorge Tovar Cabrera, coreógrafo y director de la compañía Somos Danza Enseña, un lugar inclusivo donde no sólo se estudia y se presenta el baile como lo conocemos, pues el lenguaje de señas tiene el papel principal.
A cinco años de su fundación, se preparan para este sábado acompañar a la actriz y cantante Regina Orozco, quien será la encargada de cerrar la marcha LGBTQ+ frente al Palacio de Bellas Artes.
En esta ocasión, y ante la mirada de algunos curiosos, Salma Pamela, Katherine Alfaro, Lorena Ruelas, Stephany Filorio y Paulina Medina practican las canciones que interpretarán junto a Orozco.
Ellas son parte de las 20 intérpretes y bailarinas que estarán en el evento. Sálvame, ¿A quién le importa?, Es ella más que yo y Se me olvidó otra vez son las piezas que interpretarán al lado de Orozco.
“Cuando llegué no conocía muchas señas y me costaba un poquito de trabajo configurar las manos y la verdad ha sido algo que me ha ayudado mucho a poderme expresar, a poder comunicarme de mejor manera, y eso también me ha ayudado con las canciones que se hacen aquí”, menciona Katherine Alfaro, quien lleva tres años en la compañía.
“Somos Danza Enseña surge porque, al convivir y trabajar con personas sordas, como artistas sentimos la responsabilidad de hacerles llegar nuestro arte de una manera accesible. Así nació la idea de integrar la Lengua de Señas Mexicana a la danza folklórica, convirtiendo cada presentación en un espacio de inclusión, comunicación y enseñanza, ya que también dedicamos un momento para compartir con el público algunas señas en LSM, fomentando el aprendizaje y la participación de todas las personas creando espacios donde personas sordas y oyentes comparten el escenario y el aprendizaje.
“Nuestros ensayos se realizan los fines de semana y actualmente tenemos convocatoria abierta, por lo que cualquier persona interesada en formar parte de la compañía es bienvenida”, mencionó Jorge Tovar.