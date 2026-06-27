Inclusión en el escenario: La Lengua de Señas Mexicana llega a la danza folklórica y popular

Entre todo el movimiento y caos que es la Glorieta de los Insurgentes, un grupo de chicas atiende indicaciones de Jorge Tovar Cabrera, coreógrafo y director de la compañía Somos Danza Enseña, un lugar inclusivo donde no sólo se estudia y se presenta el baile como lo conocemos, pues el lenguaje de señas tiene el papel principal.

A cinco años de su fundación, se preparan para este sábado acompañar a la actriz y cantante Regina Orozco, quien será la encargada de cerrar la marcha LGBTQ+ frente al Palacio de Bellas Artes.

Katherine Alfaro lleva tres años en la compañía. Elizabeth Velázquez

El coreógrafo Jorge Tovar Cabrera. Elizabeth Velázquez

En esta ocasión, y ante la mirada de algunos curiosos, Salma Pamela, Katherine Alfaro, Lorena Ruelas, Stephany Filorio y Paulina Medina practican las canciones que interpretarán junto a Orozco.

Ellas son parte de las 20 intérpretes y bailarinas que estarán en el evento. Sálvame, ¿A quién le importa?, Es ella más que yo y Se me olvidó otra vez son las piezas que interpretarán al lado de Orozco.

En las inmediaciones de la Glorieta de los Insurgentes, integrantes de la compañía Somos Danza Enseña realizan los ensayos. Elizabeth Velázquez

A cinco años de su fundación, la agrupación participará en el acto de clausura de la Marcha LGBTQ+ de este sábado. Elizabeth Velázquez

“Cuando llegué no conocía muchas señas y me costaba un poquito de trabajo configurar las manos y la verdad ha sido algo que me ha ayudado mucho a poderme expresar, a poder comunicarme de mejor manera, y eso también me ha ayudado con las canciones que se hacen aquí”, menciona Katherine Alfaro, quien lleva tres años en la compañía.

“Somos Danza Enseña surge porque, al convivir y trabajar con personas sordas, como artistas sentimos la responsabilidad de hacerles llegar nuestro arte de una manera accesible. Así nació la idea de integrar la Lengua de Señas Mexicana a la danza folklórica, convirtiendo cada presentación en un espacio de inclusión, comunicación y enseñanza, ya que también dedicamos un momento para compartir con el público algunas señas en LSM, fomentando el aprendizaje y la participación de todas las personas creando espacios donde personas sordas y oyentes comparten el escenario y el aprendizaje.

Las bailarinas e intérpretes se presentarán junto a la actriz y cantante Regina Orozco. Elizabeth Velázquez

Adaptarán a la lengua de señas temas musicales. Elizabeth Velázquez

“Nuestros ensayos se realizan los fines de semana y actualmente tenemos convocatoria abierta, por lo que cualquier persona interesada en formar parte de la compañía es bienvenida”, mencionó Jorge Tovar.