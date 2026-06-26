Manos Amigues apoya a comunidad LGBT+ para comer “como diputados”

En la colonia Guerrero, una de las que tiene mayores índices de marginación e inseguridad de la Ciudad de México, un comedor comunitario se ha convertido en mucho más que un lugar para comer.

Mientras espera su turno para ingresar al comedor del Centro Comunitario Manos Amigues, ubicado en dicha colonia, José Antonio, de 70 años, quien “pepena” basura en el tianguis de Dos de Abril asegura que el lugar se ha vuelto indispensable para decenas de personas en situación de calle o incluso paga vecinos de la zona.

Venimos porque la comida tiene buen precio y las porciones son muy buenas. Imagínese, afuera ya cualquier comida cuesta 70 u 80 pesos y aquí pagamos muy poco”, dijo.

Los días viernes son los más esperados.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Hoy es viernes de mole, por eso todos venimos. Ni los diputados comen como nosotros. Aquí hasta nos ponen música y, si queremos, hasta bailamos después de comer”, dice entre risas.

Otro beneficiario destacó el programa de donación de ropa y artículos básicos.

“A mí me regalaron una tienda de campaña. También entregan ropa nueva y eso ayuda, porque la calle está difícil”, dijo Román, de 47 años, también persona en situación de calle, asiduo al Centro desde que abrió sus puertas hace 5 años.

Cada mañana de viernes, antes de que abra el bazar solidario, decenas de personas forman una fila con la esperanza de alcanzar alguna de las tres prendas que se entregan gratuitamente por usuario.

Escenas como esa se repiten de lunes a viernes, para hacer fila para ingresar al Comedor Comunitario, en un inmueble ubicado en la calle de Pedro Moreno 113, que dejó de ser únicamente un espacio para la diversidad sexual y, a decir de sus operadores, ha permitido que la solidaridad transforme un barrio, una comida y, en muchos casos, el rumbo de una vida.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

El impacto ha sido muy favorable para la comunidad de la Guerrero y para los vecinos de la zona. Hemos dado oportunidades de desarrollo, bienestar y de una estabilidad económica en cuestión de alimentos”, explicó Javier Cruz, integrante de la dirección de Manos Amigues.

Detalló que el comedor comunitario, que ofrece comidas por 11pesos, es la puerta de entrada para detectar otras necesidades.

Después del primer contacto, las personas son canalizadas a organizaciones aliadas para recibir apoyo social o de salud.

Ayudamos a vincular a las personas con otras organizaciones para atender necesidades de vivienda, salud, bolsa de trabajo o atención legal”, explicó.

El centro ofrece pruebas rápidas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual mediante jornadas de salud realizadas con organizaciones médicas, servicios abiertos tanto para integrantes de la comunidad LGBTQ+, como para cualquier habitante de la colonia Guerrero.

Más de 200 mil apoyos

Desde 2021 se han servido más de 200 mil comidas; más de dos mil personas han recibido ropa, zapatos, cobijas y artículos básicos; se han generado empleos para 27 integrantes de la comunidad LGBTQ+ y se mantienen alianzas con más de 60 organizaciones sociales y empresas.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

El espacio también alberga una galería y un foro donde convergen el arte y la inclusión.

Es un lugar donde el arte permite hacer catarsis y sanar a partir de la experiencia cultural”, comentó Javier Cruz.

El centro participará en acciones de sensibilización ciudadana este 27 de junio, en el marco de la Marcha del Orgullo, para, dijo, seguir luchando por eliminar los estigmas y dificultades que enfrentan.