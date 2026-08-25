Más de 26 mil mujeres han pedido ayuda a la Policía de Género en CDMX

Hace un año comenzó a operar en la Ciudad de México una policía pensada específicamente para acercarse a mujeres que atraviesan situaciones de violencia o que simplemente necesitan orientación y apoyo. Desde entonces, más de 26 mil mujeres han recibido atención de la Policía Especializada de Género (PEG) y de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La corporación arrancó formalmente el 25 de agosto de 2025 y, más que limitarse a llegar cuando ya ocurrió una agresión, busca detectar señales de riesgo antes de que la situación crezca. Para esta tarea se han formado mil 249 policías, quienes trabajan directamente en calles, colonias y hogares de la capital.

Cuando una mujer atraviesa un momento complicado no tiene que enfrentar sola todo el camino. Los policías pueden escucharla, orientarla sobre sus derechos, ayudarla a contactar otras instituciones, acompañarla durante un traslado o darle seguimiento después de una emergencia.

En estos primeros 12 meses, la PEG suma más de 23 mil acciones en diferentes puntos de la CDMX. La mayor parte fueron supervisiones de casos, pero también hubo asesorías, recorridos de proximidad e intervenciones directas cuando existía algún riesgo.

Parte de este trabajo incluso llega hasta la puerta de las casas. A través de programas como “Casa por Casa”, “Alerta Hogar Seguro” y “Territorios de Paz”, los elementos buscan acercarse a mujeres que podrían encontrarse en una situación vulnerable, atender emergencias y evitar que un episodio de violencia termine en algo mucho más grave.

Datos señalan que una de cada cuatro mujeres identificadas con riesgo feminicida ya había realizado anteriormente una llamada de auxilio. Además, más de la mitad de estos casos se presentan entre las seis de la tarde y las seis de la mañana.

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Esos datos sirven para saber en qué lugares y horarios hace falta reforzar la presencia de policías especializados y detectar aquellos casos en los que una llamada al 911 no debería quedarse solamente en un reporte más.

Tan solo durante julio se realizaron 4 mil 400 supervisiones de emergencias que llegaron por el 911, radio y otros canales institucionales. La intención es dar seguimiento a los casos en los 72 sectores policiales de la Ciudad de México.

La Policía de Género también ha participado en operativos durante eventos multitudinarios, entre ellos las movilizaciones del 8 de marzo, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ y actividades relacionadas con el Mundial de Futbol de 2026.

Otro punto importante es que una mujer no necesita llegar con una denuncia en la mano para pedir ayuda. Puede acercarse a una estación policial para explicar lo que está viviendo, hacer preguntas, recibir orientación o solicitar apoyo sin que eso la obligue, de entrada, a iniciar un procedimiento.