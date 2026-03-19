Inauguran primer Jardín de Agua de Lluvia cerca del Estadio Azteca en CDMX

Con una inversión de 22 millones de pesos se inauguró el Primer Jardín de Lluvia Coapam, en las inmediaciones del Estadio Azteca con la que arranca el programa de infiltración de agua pluvial en la capital del país, denominado “Ciudad Esponja”.

La obra permitirá captar mil 300 metros cúbicos de agua durante una jornada de lluvia, equivalente a 130 pipas de agua.

Estrés hídrico |Inundaciones

Primer Jardín de Lluvia Coapam Especial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se trata del inicio del nuevo modelo de gestión del agua en la capital, que permite atender el binomio “estrés hídrico-inundaciones”, que históricamente afectan a la ciudad.

El jardín fue construido a un costado del puente que conecta con el estacionamiento del Coloso, sobre Circuito Estadio Azteca y Calzada de Tlalpan.

Consiste en una serie de superficies a desnivel cubiertas con vegetación que permiten captar, filtrar y conducir el agua de lluvia hacia el subsuelo, luego de separar residuos arrastrados por las corrientes.

El proyecto incorpora un sistema novedoso: el uso de “estrato mejorado” que permite contar con “agua sólida”.

Es un material que, al mezclarse con la tierra, convierte el agua en una especie de gel que prolonga su permanencia y reduce la evaporación”, detalló el secretario e Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza.

Espacio autosustentable

El agua de lluvia se almacena, se convierte en gel y permanece más tiempo en el suelo, lo que reduce la necesidad de riego adicional”, indicó.

Esparza precisó que debajo de la superficie se colocaron capas de piedra volcánica que potencian la infiltración.

Primer Jardín de agua de lluvia Coapam Especial

“Son proyectos sustentables que apuntan al futuro verde de la ciudad”.

El agua captada se destina a la vegetación del sitio, donde se plantaron especies nativas como dalias y margaritas, además de integrar un mural elaborado por artistas urbanos de Santa Úrsula.

REHABILITAN SIETE POZOS

La intervención forma parte de un paquete más amplio de obras en la zona sur de la ciudad, impulsadas en el contexto del Mundial de Futbol, dijo Clara Brugada, quien estuvo acompañada del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.

Como parte de estos trabajos, se rehabilitaron siete pozos que permiten recuperar más de 9 millones de litros de agua diarios, equivalentes a unas 900 pipas, en beneficio de cerca de 45 mil habitantes de zonas como los Pedregales de Coyoacán y colonias como Copilco Universidad, San Pedro Mártir y Fuentes de Tepepan, entre otras.

Primer Jardín de agua de lluvia Coapam Especial

Brugada insistió en que, a pesar de que las obras están vinculadas al evento deportivo, no serán temporales.

No queremos proyectos de relumbrón; lo que buscamos es garantizar derechos, como el acceso al agua, y resolver problemas de fondo en las comunidades aledañas”, subrayó.

El Programa “Ciudad Esponja” contempla la construcción de otros dos jardines de lluvia y la instalación de 160 puntos de “acupuntura hídrica” en las 16 alcaldías, con el objetivo de revertir el modelo que prioriza el desalojo del agua y avanzar hacia su captación y aprovechamiento en el subsuelo.

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