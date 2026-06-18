Impulsa PVEM Reforma para fortalecer lucha contra trata de personas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México destacó un avance en la agenda legislativa del Congreso capitalino, tras la aprobación de una reforma constitucional orientada a prevenir, combatir y sancionar de manera contundente el delito de trata de personas. Esta modificación legal, promovida originalmente por el diputado con licencia Jesús Sesma Suárez, se consolidó en el marco normativo de la capital del país con el objetivo explícito de robustecer las acciones institucionales en la materia y blindar la protección de los derechos humanos desde la máxima tribuna jurídica de la entidad.

La iniciativa, impulsada de forma prioritaria por Jesús Sesma Suárez, busca generar un marco legal de vanguardia que permita una respuesta mucho más eficaz por parte de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia. La fuerza política local argumentó que la trata de personas constituye una de las formas más graves de violencia y explotación en la actualidad, debido a que vulnera de forma directa y profunda la libertad, la integridad y la dignidad de quienes la padecen, demandando con urgencia herramientas de persecución del delito más eficaces para las autoridades locales.

Con base en el proyecto diseñado por Jesús Sesma Suárez, el Partido Verde recordó que las principales víctimas de este fenómeno delictivo continúan siendo las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes, así como otros grupos en una marcada situación de vulnerabilidad. Estos sectores de la población civil enfrentan diariamente los mayores riesgos de ser captados por redes criminales dedicadas a la explotación laboral, sexual o de otra índole, por lo que la reforma busca cortar los canales de operación de estas organizaciones delictivas en la capital.

Finalmente, la organización política sostuvo que la reforma promovida por Jesús Sesma Suárez representa un avance sustancial en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México para erradicar la trata de personas. Se reafirmó la obligación ineludible del Estado para garantizar el respeto pleno a la dignidad humana, fortaleciendo el principio jurídico e histórico de que ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia o esquema social, puede ser objeto de comercio o de explotación en territorio nacional.