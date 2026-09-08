Proponen cerrar puerta de casas de empeño a artículos robados

En el Congreso de la Ciudad de México se discuten nuevos requisitos para que las casas de empeño puedan acreditar la propiedad o legítima posesión de los bienes que reciben, con el objetivo de evitar que artículos robados sean utilizados para obtener dinero.

La diputada Rebeca Peralta planteó reformar el artículo 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que actualmente establece la obligación de reportar operaciones consideradas atípicas, como cuando una persona empeña tres o más artículos iguales o existen elementos para presumir que los bienes podrían tener un origen ilícito.

Sin embargo, la diputada señaló que la legislación vigente no establece mecanismos suficientes para acreditar la procedencia de los objetos, por lo que su iniciativa busca fortalecer las medidas de prevención.

Las casas de empeño deben seguir siendo una alternativa para quien necesita dinero, pero no pueden convertirse en una salida fácil para colocar objetos provenientes de un delito”, sostuvo.

La propuesta establece que las casas de empeño deberán solicitar, cuando resulte aplicable, factura, comprobante de adquisición o cualquier otro documento que acredite la propiedad o legítima posesión del bien.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

En caso de que la persona no cuente con dichos documentos, podrá presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que explique cómo adquirió el artículo, además de acudir con dos testigos mayores de edad, quienes deberán identificarse y respaldar también, bajo protesta, la legítima posesión del objeto.

Queremos actuar desde que el artículo llega a la casa de empeño y no solamente cuando la operación ya parece sospechosa. La prevención comienza por saber quién entrega el bien, cómo acredita que legítimamente lo posee y qué objeto exactamente está dejando”, afirmó Peralta.

La iniciativa también contempla que las casas de empeño registren, cuando existan, datos como marca, modelo, número de serie, número de identificación o IMEI, así como cualquier otro elemento que permita individualizar el artículo y darle seguimiento a su procedencia.

Además, deberán conservar copia de las identificaciones de la persona que empeña el objeto y de los dos testigos, junto con la manifestación correspondiente.

No estamos diciendo que quien perdió una factura ya no pueda empeñar sus cosas. Estamos creando una alternativa para acreditar la posesión y, al mismo tiempo, dejando un rastro documental que dificulte que alguien obtenga dinero fácilmente por un objeto robado”, explicó la legisladora.

Peralta destacó que la propuesta pretende pasar de un modelo principalmente reactivo a uno preventivo, mediante la generación de información que permita identificar y rastrear bienes cuya procedencia pueda estar relacionada con un delito.

De acuerdo con los datos citados en la iniciativa, durante 2024 ocurrieron alrededor de 33.5 millones de delitos en México y, considerando los casos no denunciados o aquellos en los que no se inició una carpeta de investigación, 93.2 por ciento no fueron investigados.

La legisladora consideró que esta situación dificulta la identificación y recuperación de bienes que posteriormente pueden ser comercializados o utilizados en operaciones de empeño, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de trazabilidad desde el momento en que los artículos ingresan a estos establecimientos.