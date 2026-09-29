Marchas y bloqueos hoy martes 29 de septiembre; horarios y alternativas viales

Este martes 29 de septiembre se esperan distintas movilizaciones de organizaciones sindicales, colectivos y grupos ciudadanos que exigen el cumplimiento de sus demandas. Además, habrá rodadas ciclistas y eventos culturales, deportivos y religiosos que provocarán bloqueos viales en varios puntos de la capital.

Marchas

Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónomas en México

Hora: 11:00

Lugar de origen: Monumento a la Revolución

Destino: Alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Marcha por el Día de las parteras y médicos tradicionales, para exigir reconocimiento oficial, autonomía y respeto a sus prácticas ancestrales, en rechazo al comité de partería impulsado por autoridades sanitarias como parte de la NOM-020-SSA-2025.

Aforo estimado: 100 personas

Alternativas viales: Circuito Interior, Av. Insurgentes, Ribera de San Cosme

Movimiento Antifascista Revolucionario P3

Hora: 11:00

Lugar de origen: Restaurante Vips Plaza Eduardo Molina, Calz. San Juan de Aragón No. 516, Col. DM Nacional, Gustavo A. Madero

Destino: Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra”, Av. Ing. Eduardo Molina No. 1577

Demanda: Exigen seguridad en el acceso al plantel, transparencia en el presupuesto, denuncian sobrecupo en aulas, falta de mobiliario y condicionamiento de calificaciones.

Aforo estimado: 50 personas

Alternativas viales: Av. Gran Canal, Circuito Interior, Av. 5 de Febrero

Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Prof. Elpidio Domínguez Castro”, A.C.

Hora: 05:30

Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico

Demanda: Exigen seguridad social digna, educación de calidad y soberanía alimentaria.

Aforo estimado: 80 personas

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, José María Izazaga

Grupo “Quetzalcóatl” de Comerciantes en vía pública

Hora: 11:00

Lugar: Coordinación de los Centros de Transferencia Modal, Av. del Taller No. 17, Col. El Parque, Venustiano Carranza

Demanda: Denuncian corrupción y hostigamiento contra comerciantes en los CETRAM.

Aforo estimado: 70 personas

Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Circuito Interior, Congreso de la Unión

Jubilados del IPN, Pensionados y familiares de trabajadores fallecidos

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Centro Histórico

Demanda: Solicitan pago de finiquitos y gratificaciones pendientes desde 2024, además de una reunión con autoridades del IPN y SEP con compromisos verificables.

Aforo estimado: 30 personas

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Izazaga

Barzón Mexiquense

Hora: 11:00

Lugar: Oficinas Administrativas de Grupo MexGas, Lago Alberto No. 375, Col. Anáhuac, Miguel Hidalgo

Demanda: Mesas de trabajo sobre adeudo de contrato colectivo con la empresa Prestadora de Servicios Integrales e Ingeniería a Sistemas Energéticos.

Aforo estimado: 15 personas

Alternativas viales: Mariano Escobedo, Circuito Interior, Río San Joaquín

Gran Comisión Ferrocarrilera

Hora: 15:00

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Cuauhtémoc

Demanda: Exigen aprobación de un Plan de Justicia Social y que se incluya en el Presupuesto de Egresos una partida para financiarlo, además de un padrón único de trabajadores ferrocarrileros.

Aforo estimado: 35 personas