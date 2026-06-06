HOY harán la Ola Más Grande del Mundo en CDMX ¿Romperán Récord Guinness?

Miles de personas han ido llegando poco a poco a la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México donde en unas horas se realiza el evento denominado la Ola Más Grande del Mundo y así romper un Récord Guinnes Mundial.

Amenizan en la Ola Más Grande del Mundo Elizabeth Velázquez

Amenizan en la Ola Más Grande del Mundo Elizabeth Velázquez

Desde antes de las 7 de la mañana de este sábado iniciaron los ensayos y preparativos para el evento que busca romper el récord con la Ola Humana Más Grande del Mundo a lo largo de 16 kilómetros.

Listos para la Ola Más Grande del Mundo Elizabeth Velázquez

La actividad se llevará a cabo entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc, con la participación estimada de 36 mil personas.

Metrobús suspendido

Debido al evento, la Línea 7 del Metrobús presenta afectaciones y hay cierres en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta la zona de Insurgentes.

Así el servicio

Alternativas viales

Listos para la Ola Más Grande del Mundo Elizabeth Velázquez

Las autoridades prevén cortes viales y complicaciones para circular desde temprana hora, ya que la movilización ocupará el Paseo de la Reforma, uno de los corredores más transitados de la capital.

Como alternativas viales puedes utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Insurgentes, Río San Joaquín, Mariano Escobedo y Fray Servando Teresa de Mier.