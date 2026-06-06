HOY harán la Ola Más Grande del Mundo en CDMX ¿Romperán Récord Guinness?
El evento será entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Caballito, con la participación estimada de 36 mil personas.
Miles de personas han ido llegando poco a poco a la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México donde en unas horas se realiza el evento denominado la Ola Más Grande del Mundo y así romper un Récord Guinnes Mundial.
Desde antes de las 7 de la mañana de este sábado iniciaron los ensayos y preparativos para el evento que busca romper el récord con la Ola Humana Más Grande del Mundo a lo largo de 16 kilómetros.
La actividad se llevará a cabo entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc, con la participación estimada de 36 mil personas.
Metrobús suspendido
Debido al evento, la Línea 7 del Metrobús presenta afectaciones y hay cierres en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta la zona de Insurgentes.
Alternativas viales
Las autoridades prevén cortes viales y complicaciones para circular desde temprana hora, ya que la movilización ocupará el Paseo de la Reforma, uno de los corredores más transitados de la capital.
Como alternativas viales puedes utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Insurgentes, Río San Joaquín, Mariano Escobedo y Fray Servando Teresa de Mier.