Hoy se esperan 10 manifestaciones en CDMX ¡Hay opciones viales!

Este miércoles 12 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contempla que habrá 10 concentraciones, también se esperan 2 citas agendadas, 6 rodadas ciclistas y 11 eventos de entretenimiento. Te damos opciones viales para que no te quedes atrapado en el tráfico.

MANIFESTACIONES

8:30 Horas – Protesta Por Palestina en Miguel Hidalgo

Desde temprano, integrantes del Comité Palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones se concentrarán afuera del Centro Banamex, en avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo. Aprovecharán la realización del AWS Summit para protestar contra el llamado Proyecto Nimbus y pedir al Gobierno mexicano cancelar contratos con empresas tecnológicas que, aseguran, colaboran con Israel. Se esperan unas 50 personas, aunque podrían llegar más colectivos.

manifestaciones pro Palestina

Para evitar la zona: Periférico, Río San Joaquín o Ingenieros Militares.

10:00 Horas – Extrabajadores De Ruta 100 en Centro Histórico

Unos 150 extrabajadores de la desaparecida Ruta 100 llegarán a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución número 1. Siguen reclamando el pago de su finiquito relacionado con intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. La presencia del grupo puede complicar el paso en los alrededores del Zócalo.

A las 14:00 horas la Alianza de Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 realizarán una asamblea en la Plaza de la Constitución. Foto: Rodolfo Dorantes.

Si vas hacia el Centro: puedes buscar paso por Eje Central, José María Izazaga o Circunvalación.

10:00 Horas – Campesinos Protestan en la Sedatu

Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos estarán frente a la Sedatu, en Nuevo León 210, colonia Hipódromo. Denuncian que fueron desalojados violentamente de un terreno de 200 hectáreas en San Luis Potosí y aseguran que detrás del conflicto existen intereses para desarrollar proyectos urbanos privados. Será un grupo pequeño, de unas 10 personas.

Para rodear ese punto: Insurgentes Sur, Tamaulipas o avenida México.

11:00 Horas – Refugio Franciscano en Polanco

La protesta por los animales del Refugio Franciscano continúa. Ahora unas 80 personas se reunirán afuera de la Junta de Asistencia Privada, en Calderón de la Barca 92, Polanco. Exigen investigar la venta del predio donde estaba el refugio y también denuncian que los perros y gatos retirados del lugar no han recibido la atención adecuada mientras permanecen bajo resguardo gubernamental. Podrían sumarse otros grupos animalistas.

Una salida para no meterte ahí: Ejército Nacional, Homero o Presidente Masaryk.

12:00 Horas – Liberación Animal Mx en el Zoológico De Aragón

Por el Día del Elefante, activistas se concentrarán afuera del Zoológico de San Juan de Aragón, sobre José Loreto Fabela. Buscan llamar la atención sobre el tráfico ilegal de marfil, la protección de los hábitats y el maltrato de elefantes en cautiverio. Se contemplan unas 30 personas.

Para moverte por los alrededores: avenida 608, Oceanía o Eduardo Molina.

12:00 Horas – Plataforma 4:20 en Cuauhtémoc y Benito Juárez

Este colectivo volverá a tener actividades en dos puntos de la ciudad: el Monumento a la Madre y el cruce de División del Norte con avenida Cuauhtémoc, en la Narvarte. Instalarán mesas para juntar firmas, hablar sobre derechos cannábicos y ofrecer información sobre reducción de riesgos y legislación. Se esperan alrededor de 45 participantes.

Opciones para librar los puntos: Sullivan y Guerrero para el primero; Dr. Vértiz y Universidad para el segundo.

13:30 Horas – Familiares y Amigos de Víctima – Reclusorio Oriente

Policías de la SSC vigilan el acceso a los juzgados en el Reclusorio Oriente, en Ciudad de México, durante la jornada en que se difirió la audiencia del caso Pedro Buendía. Excélsior

Familiares y amigos de una víctima de abuso sexual acudirán al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en avenida Reforma 100, Lomas de San Lorenzo, para acompañarla durante una audiencia. Se calcula la presencia de unas 20 personas y no se descarta que lleguen colectivas feministas para brindar apoyo.

Para esquivar la zona: Periférico Oriente, Ermita Iztapalapa o avenida Tláhuac.

14:00 Horas – Brigadeo por Palestina – Metro Zapata

Por la tarde, integrantes de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina estarán en las inmediaciones del Metro Zapata, en Universidad y Félix Cuevas. Harán brigadeo informativo en apoyo al pueblo palestino y también protestarán contra la CURP biométrica. La agenda advierte que podrían liberar torniquetes como forma de protesta. Más tarde, a las 17:00 horas, tienen prevista otra actividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se esperan unas 60 personas.

Para evitar Zapata: División del Norte, Gabriel Mancera o Eje 8 Sur Popocatépetl.

Durante El Día – Movimiento de Regeneración Sindical

Durante buena parte del día habrá presencia de integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical afuera del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en México Coyoacán 259, colonia General Anaya. Como parte de su caravana por los derechos de los trabajadores, instalarán mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se calculan unas 30 personas.

Para pasar por otro lado: Río Churubusco, División del Norte o avenida Popocatépetl.

Durante el día – Congreso Nacional Indígena

También durante el día, integrantes del Congreso Nacional Indígena se reunirán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en México Coyoacán 343, colonia Xoco. Celebrarán una asamblea nacional por su 30 aniversario y hablarán sobre la reconstrucción integral de los pueblos de México. Se prevén unas 35 personas, aunque podrían llegar organizaciones y comunidades indígenas aliadas.

Para librar esa parte de Xoco: Universidad, Río Churubusco o Mayorazgo.