Hoteles frenan plan de protección a menores; comparecencia en el Congreso

A pesar de que 628 establecimientos han sido capacitados por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México en la guía para prevenir, identificar o denunciar violencia de género, el Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres y Niñas en Establecimientos de Hospedaje no se ha puesto en marcha debido a que los hoteles se ampararon contra la reforma legal que le dio origen.

Así lo reveló la secretaria de las Mujeres local, Daptnhe Cuevas, durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino.

Cuevas explicó que “el protocolo está listo desde antes del Mundial, pero los hoteleros se ampararon en contra de la reforma aprobada acá (en el Congreso local) y eso nos ha frenado, porque no se ha resuelto toda esa parte”, detalló.

Cabe recordar que el Congreso local reformó la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo para que hoteles y moteles exijan a todo huésped una identificación oficial con fotografía al momento de registrarse, además de asentar nombre completo, dirección y horarios exactos de ingreso y salida.

La reforma estableció que, en caso de ingresar con menores de edad, es obligatorio registrar el parentesco de la persona adulta acompañante y validar las identidades con documentos oficiales.

Asimismo, el personal del hotel debe verificar que el número de personas que abandonan una habitación coincida exactamente con quienes ingresaron.

El objetivo de la modificación legal es prevenir delitos graves como feminicidios, trata de personas y explotación sexual, ordenando la creación del protocolo correspondiente.

Durante la comparecencia, Cuevas detalló que aunque el sector hotelero se amparó contra la ley, la secretaría a su cargo elaboró una guía de los contenidos de la normativa.

“Ya está publicada y fue con base en esa guía que hicimos nuestras propuestas de capacitación,

tuvimos reunión con muchos hoteleros de la ciudad para presentarles la propuesta de capacitación, ya tuvimos respuestas positivas y a la fecha hemos capacitado a 628 hoteles en esta guía”, subrayó.

La declaración de la funcionaria se dio luego de que la diputada local de Movimiento Ciudadano Luisa Ledesma le cuestionara: “¿En qué etapa se encuentra la implementación del protocolo para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y niñas en establecimientos de hospedaje y qué mecanismos de seguimiento se contemplan?”.

Como antecedente, dos semanas antes del Mundial el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo operativos donde suspendió actividades en 15 hoteles y espacios de hospedaje por presentar riesgos vinculados a la trata con fines de explotación sexual, diligencias en las cuales alrededor de 20 personas fueron detenidas.