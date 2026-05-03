Señalan a Aleida Alavez por demora en obras y riesgo de inundaciones en Iztapalapa

Vecinos, muebleros y comerciantes de la zona de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, temen que el retraso de obras de drenaje y de un colector que se construye sobre carriles laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza los mantenga nuevamente este año con el agua “hasta el cuello” y sin apoyo de la alcaldesa, Aleida Alavez.

En noviembre del año pasado, Alavez Ruiz anunció una inversión integral en obras de infraestructura para prevenir inundaciones en la zona de Santa Martha y el oriente de la demarcación.

Los proyectos incluían la construcción de colectores, la sustitución de redes de drenaje y la creación de pozos de absorción.

Sin embargo, las obras en la colonia Santa Martha Norte comenzaron hace apenas un mes y tienen 15 días paradas.

Los inconformes, que año con año padecen la inclemencia de las lluvias, con inundaciones que llegan a superar el metro y medio de altura, aseguraron a Excélsior que las autoridades de la demarcación se comprometieron a entregar los trabajos el 30 de mayo, dijo a Excélsior Raymundo Sánchez Patiño, vecino de Santa Martha.

“Ya abrieron zanjas y todo, que pozos para captar el agua de lluvias, pero ya tienen dos semanas parados y no veo que avancen”, agregó.

Para permitir las obras, se encuentra cerrada la lateral de Zaragoza, entre las calles José del Río y República Federal, en las inmediaciones de la estación Peñón Viejo, de la Línea A del Metro, impidiendo el ingreso de vehículos, lo que, a decir de los vecinos, afecta las ventas y la operatividad de los comercios, además de provocar filas de vehículos de hasta dos kilómetros con dirección a Puebla.

“No vemos ningún avance ni nada de eso y nos afecta de alguna manera como vendedores porque no tenemos ventas, y nos detienen también el paso para que puedan pasar nuestras camionetas. Nada más no vemos avance”, afirmó Gabriela Hernández, empleada de una mueblería que resultó con severas pérdidas por las inundaciones de la temporada del año pasado.

La joven aseguró que hay días en los que no sale ni para la renta del local, que supera los 30 mil pesos mensuales.

“Por mucho tenemos una venta al día”, lamentó.

Misma situación padece Araceli Morales, comerciante de la zona, quien aseguró a este diario que sus ventas de comida han caído hasta 70 por ciento desde hace un mes que iniciaron los trabajos.

“Nada más dicen que no han trabajado, que porque les hace falta material. Es lo único que nos han dicho (…) nos dicen que debemos ser pacientes, que es poco a poco”, afirmó.

“Pero pues con paciencia no se come”, agregó.

En la zona se observa poco movimiento de trabajadores, mientras la maquinaria pesada continúa parada y el área del colector permanece cubierta con plásticos negros.

Para colonos y comerciantes, el temor es que lleguen las lluvias y la obra no quede terminada, lo que los llevaría a terminar inundados como cada temporada.

“Se van a venir las aguas y otra vez nos vamos a inundar”, dijo Sánchez Patiño.

“A nosotros nos da miedo que, como está todo el terrerío y así, se nos vaya a inundar otra vez aquí y pues sale lo mismo”, acotó Gabriela Hernández.

Recalcó que cada temporada es la misma situación.

“Cada año nos inundamos, se nos mete el agua hasta adentro, se nos dañan nuestros muebles, tenemos que sacar y es pérdida de dinero”, agregó.

Ante la demora de los trabajos, los afectados exigen a Aleida Alavez “dar una fecha real” de conclusión de las obras, antes de que las lluvias intensas afecten nuevamente a la zona oriente de la capital.

“No nos han dado ninguna información. Nosotros hemos preguntado y no nos dicen nada, solamente se quedan así y hay veces que, aunque vienen a trabajar, nada más se quedan en sus grúas y no hacen nada en todo el día”, concluyó Gabriela Hernández.