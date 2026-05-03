Se instalaron 2 mil 396 mesas de votación en elección de COPACOS y Presupuesto Participativo

La selección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y de los proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 de todas las colonias de la Ciudad de México (CDMX), tuvo lugar este domingo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.

Desde las 10 de la mañana del domingo quedaron instaladas el 100 por ciento de las 2 mil 396 mesas en las que los ciudadanos emitieron sus votos y opiniones sobre presupuesto participativo.

Durante la sesión permanente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, CPPCyC del instituto electoral local de la CDMX, la consejera presidenta, Patricia Avendaño, recordó que se cumplen 15 años de las consultas de Presupuesto Participativo, años en los que los vecinos eligieron los proyectos a los que se destinó el recurso.

Por su parte la consejera Erika Estrada, presidenta de la CPPCyC, afirmó que “Hoy iniciamos una jornada con la convicción de que la participación ciudadana sigue siendo una de las herramientas más poderosas para fortalecer nuestra democracia y con la esperanza de que a través de estos mecanismos sigamos construyendo una comunidad más sólida, solidaria y comprometida con lo común”.

Y la consejera Maira Melisa Guerra Pulido, destacó que la participación no concluye con la votación, sino que continúa con el seguimiento, la vigilancia y la ejecución de los proyectos.

"Estos ejercicios refrendan que la participación ciudadana es el pilar de una comunidad organizada, corresponsable y solidaria. Sigamos construyendo con nuestro ejercicio cívico, espacios más justos, incluyentes y participativos para todas, todos y todes”, agregó.

Este proceso fue observado por integrantes del Programa de Observación Nacional y Acompañamiento de Personas Visitantes Extranjeras, así como invitados especiales.

JCS