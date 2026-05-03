Repavimentarán por completo la Calzada de la Virgen en Coyoacán

Antes de que concluya 2026, la Calzada de la Virgen será repavimentada en su totalidad, por primera vez en 40 años que lleva sirviendo como una de las vialidades más importantes de la alcaldía de Coyoacán, informó el alcalde Gionavi Gutiérrez, quien destacó que “las obras son efectivas cuando se piensan para largo plazo y no solo para coyunturas”.

La orografía de la zona es particular porque es una avenida que cuenta con desniveles distintos, además de que el sistema de drenaje la hace peculiar dadas esas características. Hoy inauguramos el primer tramo de estos trabajos con miras de largo plazo y no con reparaciones por secciones irregulares, sino con repavimentación completa”, precisó.

Durante la inauguración del primer tramo de estos trabajos, que comprendieron desde avenida Miramontes hasta el Eje 3 Carlota Armero, el alcalde sostuvo que esta avenida solo había sido objeto de reparaciones por tramos, lo que la hacía muy dispareja y en constante reparación solo con bacheo.

Añadió que “con trabajo que sí da resultados, que se planea para el presente y para el futuro, seguimos cambiando el rostro de Coyoacán. Nunca en la historia de la demarcación se habían realizado tantos trabajos de repavimentación. Así, seguiremos dando resultados”.

La pavimentación de los otros dos tramos, que corren de Calzada de Tlalpan a Miramontes y de Eje 3 Carlota Armero a Canal Nacional, se realizará en el segundo semestre del año.

En este primer tramo se repavimentaron 35 mil 758 metros cuadrados de asfalto con carpeta de 7.5 centímetros de espesor y se realizó el balizamiento de toda esta zona, así como la colocación de 31 brocales de policoncreto, renivelación de 28 brocales de fierro fundido y la renivelación de tres rejillas pluviales, así como la construcción de 161 metros de reductores de velocidad.