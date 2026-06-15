‘Hazme Valer’, colección del Día del Padre elaborada en talleres penitenciarios | VIDEO

La marca comercial “Hazme Valer”, presentó la colección de temporada “El Mejor Papá”, creada para celebrar el Día del Padre que se celebrará este 21 de junio de 2026, los artículos fueron elaborados por 25 personas privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios de la Ciudad de México.

La línea la presentó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y se trata de artículos que van de los 35 a los 2 mil 500 pesos.

Una de las piezas que sobresale de la colección se elaboró en la Penitenciaría de la Ciudad de México y se trata de un minibillar tallado en madera, además la serie de productos es acompañada de piezas de uso cotidiano como vasos tequileros, poleanas, cuadros con técnica de repujado, artículos con corte láser, playeras estampadas, calendarios de madera y porta botellas talladas a mano.

Los productos estarán disponibles para su venta en las tiendas oficiales de la marca “Hazme Valer”, ubicadas en Calzada San Antonio Abad número 130 de la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc; en el Museo de la Policía de la Ciudad de México ubicado en la calle de Victoria número 82, de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La iniciativa tiene el propósito de mostrar el trabajo realizado por personas privadas de la libertad que participan en los programas productivos de los centros penitenciarios de la Ciudad de México”, dio a conocer la SSC.

Con estas acciones, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, reafirma su compromiso con una reinserción social efectiva, que dignifica el esfuerzo, transforma realidades y abre camino hacia nuevas oportunidades.