Exhiben a #LadyMetrobús, atacó a hombre en silla de ruedas y a policía

En redes sociales fue compartido el momento en el que una mujer apodada como “Lady Metrobús” le gritaba a un hombre que viajaba en silla de ruedas, justamente en una unidad del Metrobús de la Ciudad de México.

La mujer aseguró que iba muy apretada y parte de su enojo era ese. A gritos de exigía al hombre que acomodara su silla.

También atacó a mujer policía

Al parecer la mujer lo que quería era ocupar el sitio reservado para personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas.

Sin embargo, la mujer nombrada Lady Metrobús no solo maltrató al hombre con discapacidad, sin que también arremetió contra una mujer policía que estaba en la unidad de transporte público.

Al final fueron los mismos pasajeros quienes la abuchearon y le exigieron que acabara con su escándalo.