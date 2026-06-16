Explosión cimbra casas y deja dos lesionados en Iztapalapa, CDMX

Dos personas resultaron lesionadas tras una explosión registrada la mañana de este martes 16 de junio en una vivienda de la colonia Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Así los destrozos Especial

El incidente movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y servicios de emergencia, quienes acudieron al domicilio para controlar las llamas y atender a los afectados.

Acumulación de gas

A través de sus redes sociales, el Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, detalló que la explosión fue ocasionada por una acumulación de gas LP.

Como consecuencia del estallido, resultó afectada parte de la cochera de la vivienda y un vehículo particular.

Flamables Especial

En el lugar se almacenaban químicos flamables, situación que pudo haber contribuido a los daños registrados, precisó Pérez Cova en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Estado de salud de heridos

Los dos lesionados fueron atendidos por personal del Escuadrón de Rescate Urgencias Médicas (ERUM) y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Tras controlar la emergencia, Bomberos y elementos de Protección Civil realizaron labores de revisión para descartar riesgos adicionales en la zona y determinar las causas exactas del incidente.