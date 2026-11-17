Elementos de Rescate de la Dirección Ejecutiva de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo esperan el visto bueno de un dictamen técnico para poder rescatar a tres gatos que siguen atrapados en el inmueble con número 179 sobre calle Lago Peypus, de la colonia Anáhuac, donde ayer se registró una explosión por presunto acumulamiento de gas LP.

Todo el día los he estado molestando que me ayuden a sacar a los gatos", dijo a Excélsior Leticia, dueña de los animales e inquilina del inmueble afectado que vivía en planta alta.

Según la afectada, tras la explosión que dejó una mujer sin vida y cuatro heridos la mañana del lunes, logró sacar a uno de sus seis gatos, con una maleta de croquetas y agua.

Leticia, dueña de los gatos, relató que ella se encontraba dormida alrededor de las 8:00 horas cuando ocurrió la explosión Foto: Especial

Posteriormente, los rescatistas de la alcaldía extrajeron a otros dos, pero aún quedan tres que no han salido por sí solos pese a que hay una ventana abierta; sin embargo, desconocen si siguen con vida o están heridos.

No tengo la certeza de que estén bien. Yo anoche no dormí bien, nos permitieron quedarnos en el albergue donde nos pudimos quedar con los tres gatos rescatados, no puedemos ingresar porque dicen que está muy dañado, inestable, porque se puede caer", dijo la mujer que llevaba siete años de vivir en la vecindad.

Los felinos de Leticia que falta por rescatar son "Simba", de color blanco, "Maya" y "Collie" de color negro.

Ayer, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital informó que inició una investigación por homicidio culposo y lesiones culposas tras confirmarse el fallecimiento de la mujer de 70 años.

Este martes, personal de la alcaldía y elementos de rescate hacían guardia a las afueras del inmueble, el cual quedó restringido y asegurado por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Foto: Especial

Leticia relata que ella se encontraba dormida alrededor de las 8:00 horas cuando ocurrió la explosión y pensó que se trataba de un sismo.

De pronto oí un ruido muy fuerte. Pensé que era un sismo porque el techo se estaba cayendo, estaba trabada la puerta, no pudimos salir", narró.

Solo vio una columna de humo por la ventana y logró salir junto a su esposo y un gato tras la intervención de los rescatistas.