Entrega GAM herramientas a trabajadores

La alcaldía Gustavo A. Madero entregó maquinaria y herramientas a los trabajadores de la demarcación.

Fue una inversión de unos 95 millones de pesos.

En un evento que se realizó este lunes en la explanada de la alcaldía, fueron entregadas camionetas, camiones recolectores y de volteo, maquinaria para pavimentación, revolvedoras, tambos, carritos de basura, palas, mazos, escobas, entre otros insumos y herramientas.

Maquinaria pesada, equipo de pavimentación y herramientas fueron exhibidos en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero como parte de la entrega a trabajadores. Fotos: Héctor López Excélsior / Héctor López

Durante la entrega estuvieron presentes decenas de trabajadores, principalmente, de limpia. Así como representantes sindicales.

El alcalde, Janecarlo Lozano, destacó que se trató de una inversión de 95 millones de peso, pero acotó que es la quinta entrega en lo que va de su administración para los alrededor de 14 mil trabajadores.

El alcalde Janecarlo Lozano encabeza la entrega de herramientas e insumos ante trabajadores reunidos en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. Fotos: Héctor López Excélsior / Héctor López

“Tenemos una de las plantillas más grandes de trabajadores de la Ciudad de México y lo que requerían era herramientas. La gente acá es bien trabajadora, todos los compañeros han decidido jalar con el gobierno, trabajamos en esta alcaldía hasta de noche”, dijo.

Lozano afirmó que su administración es la que más recursos a obras públicas ha destinado en 2025 con un monto de unos 3 mil millones de pesos.

“Gustavo A. Madero es la número uno en obra pública, 3 mil millones de pesos, sigue Iztapalapa con mil 700, prácticamente Gustavo A. Madero, el doble, y de ahí todas las demás”, expresó en entrevista.