Confirman que Gaeli murió por asfixia; cuerpo fue entregado a familia 

El cuerpo de Gaeli, joven de 19 años hallada sin vida en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, fue entregado hoy a sus familiares alrededor de las 16:00 horas en las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, luego de que la necropsia determinara que la causa de muerte fue por asfixia, informaron fuentes ministeriales.

Mientras tanto, Luis Alberto "N", quien sería la pareja sentimental de la víctima, continúa a disposición del Ministerio Público tras ser detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio.

De acuerdo con los reportes del caso, la agresión comenzó durante la madrugada del 8 de julio, cuando habitantes de la vecindad escucharon gritos de auxilio, una fuerte discusión y sonidos de golpes provenientes de la vivienda ubicada al fondo del predio, donde residían Gaeli y Luis Alberto "N".

Horas después, una vecina que instala un puesto de comida en la entrada del inmueble salió a iniciar su jornada de trabajo y notó movimientos inusuales en la parte trasera del patio común. Al acercarse a verificar lo que ocurría, observó a Luis Alberto "N" intentando introducir bolsas de plástico negras dentro de una hielera roja, lo que la llevó a pedir el apoyo de las autoridades.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tras recibir la denuncia, elementos policiacos acudieron al domicilio ubicado en el cruce de la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, donde una habitante del inmueble permitió el ingreso de los oficiales para realizar una inspección.

Durante la revisión del patio posterior, los policías localizaron los restos humanos de Gaeli dentro de la hielera y aseguraron también un machete que, de acuerdo con los reportes, habría sido utilizado para cometer el crimen.

Gaeli era madre de una niña de tres años y se dedicaba a la venta de quesadillas en la zona. Su pareja, identificado como taquero de oficio, llevaba aproximadamente un año viviendo con ella en una de las viviendas de la vecindad.

Los reportes señalan que la relación estaba marcada por conflictos constantes, presuntamente relacionados con celos, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos.