Cablebús suspenderá operación por revisiones anuales

A partir del próximo 13 de julio, las tres líneas del Cablebús de la Ciudad de México suspenderán operaciones de manera escalonada para someterse a su revisión anual de seguridad.

Ante ello, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) llamó a los usuarios a tomar previsiones y anunció un operativo especial de transporte gratuito, el cual funcionará con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

El organismo informó que los trabajos de mantenimiento tienen como objetivo garantizar una operación segura y de calidad, en las líneas que diariamente trasladan a miles de personas en las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

La primera en suspender operaciones será la Línea 3, que corre de Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga, del 13 al 26 de julio.

Cuartoscuro / Graciela López Herrera

El STE detalló que durante el cierre de esta línea se realizará mantenimiento preventivo a los sistemas electromecánicos, cabinas y torres; inspecciones especializadas a los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos, además de la rehabilitación de siete balancines a lo largo del recorrido.

Al concluir los trabajos en la L-3, tocará el turno a la Línea 2, que conecta Constitución de 1917 con Santa Marta, la cual permanecerá cerrada del 27 de julio al 9 de agosto.

En este periodo se sustituirán rodamientos de cuatro poleas motrices y de retorno, se dará mantenimiento mayor a todos los sistemas de frenado y serán intervenidos los sistemas motrices, de tensión, sincronización, accionamientos de rescate y de elementos de seguridad, entre otros.

Por último, la Línea 1, de Indios Verdes a Cuautepec, suspenderá el servicio del 10 al 23 de agosto, para llevar a cabo labores de mantenimiento preventivo en sistemas electromecánicos, cabinas, torres, cuartos eléctricos y sistema de peaje.

Sistema emergente a cargo de RTP

Para evitar afectaciones a la movilidad, la RTP habilitará rutas emergentes gratuitas durante cada periodo de suspensión, informó el Servicio de Transportes Eléctricos.

En la Línea 3, los autobuses operarán en dos trayectos: de Los Pinos-Constituyentes hacia PARCUR/Colegio de Arquitectos y de Vasco de Quiroga a Cineteca, con ascenso y descenso en todas las estaciones del recorrido.

En el caso de la Línea 2, el apoyo se dividirá en dos circuitos. El primero prestará servicio en: Quetzalcóatl–Constitución de 1917; Torres Buenavista–Constitución de 1917 y Xalpa–Constitución de 1917.

Mientras que el circuito B cubrirá los recorridos: Xalpa–Santa Marta, Lomas de la Estancia–Santa Marta y San Miguel Teotongo–Santa Marta.

Para la Línea 1, las unidades de RTP cubrirán dos rutas: Indios Verdes–Cuautepec e Indios Verdes–Tlalpexco, con ascenso y descenso en todas las estaciones.

Las revisiones contarán con la asesoría técnica de las empresas fabricantes Doppelmayr y Leitner, mientras que la recertificación anual de seguridad será realizada por las firmas europeas Seilbahnbüro SCHUPFER GmbH & Co. KG, para la Línea 2 y TÜV SÜD, para las Líneas 1 y 3.

El STE exhortó a los usuarios a planificar con anticipación sus traslados durante los periodos de mantenimiento y utilizar el servicio emergente de RTP, el cual será gratuito.