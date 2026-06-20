Lluvia y viento barren con árboles en varios puntos de CDMX

Las lluvias y fuertes vientos registrados en las últimas horas en la Ciudad de México provocaron la caída de varios árboles en distintas alcaldías.

El incidente de mayores dimensiones ocurrió en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, donde un ejemplar de aproximadamente 20 metros de altura colapsó sobre cuatro vehículos particulares, sin que se reportaran personas lesionadas.

Paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía atendieron a dos personas que presentaron crisis nerviosa tras el incidente; sin embargo, ninguna requirió traslado hospitalario.

Foto: Especial

El árbol de 20 metros de longitud y diámetro de 80 centímetros, cayó en el cruce de Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de emergencias realizaron maniobras para seccionar y retirar el ejemplar, poder liberar la vialidad y evitar mayores afectaciones.

En tanto, en la alcaldía Álvaro Obregón, bomberos acudieron al Pueblo de Santa Lucía para retirar un árbol, de aproximadamente cinco metros de longitud, que se desprendió desde la raíz y quedó recargado sobre el techo de lámina de un inmueble.

Foto: Especial

En la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Ermita, otro ejemplar de cerca de siete metros cayó sobre cables de telefonía, lo que obligó a la intervención de los servicios de emergencia para prevenir riesgos a peatones y automovilistas.

En Iztapalapa, los cuerpos de auxilio atendieron la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros de longitud en la colonia El Sifón, el desplome afectó cables de telefonía y derribó un poste de madera.

En todos los casos, las autoridades realizaron labores de retiro y saneamiento de las áreas afectadas, sin que se reportaran personas lesionadas.