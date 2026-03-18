Atropellan a trabajadores de mantenimiento en Periférico Sur

Un grupo de trabajadores que realizaba labores de mantenimiento y limpieza en los carriles centrales de Periférico Sur fue atropellado esta madrugada, en un hecho que dejó al menos 10 personas lesionadas y movilizó a diversos cuerpos de emergencia en el sur de la capital.

El incidente ocurrió a la altura de la colonia Tizapán, en dirección hacia el sur, en uno de los tramos de mayor flujo vehicular de la vialidad. De acuerdo con reportes preliminares, los trabajadores se encontraban realizando actividades rutinarias sobre la carpeta asfáltica cuando fueron embestidos por un vehículo cuyas características no habían sido plenamente confirmadas hasta el cierre de esta edición.

Tras el impacto, unidades de la Cruz Roja Mexicana y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. El operativo incluyó la valoración inmediata de los heridos, la estabilización de los casos de mayor gravedad y la coordinación de traslados a distintos hospitales especializados en traumatología.

Algunas versiones iniciales difundidas en el lugar señalaron la posible muerte de un hombre de aproximadamente 60 años; sin embargo, autoridades capitalinas indicaron que la información permanecía en proceso de verificación, en tanto se completaban los diagnósticos médicos y se recababan datos oficiales sobre el estado de salud de las víctimas.

El accidente puso nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan diariamente los trabajadores de mantenimiento vial, quienes suelen desempeñar sus funciones en entornos de alta velocidad vehicular y con condiciones de seguridad variables. En varios casos, especialistas han advertido que la falta de señalización suficiente, barreras físicas o reducción obligatoria de velocidad incrementa la probabilidad de incidentes de este tipo.

La respuesta de los servicios de emergencia implicó el cierre parcial de los carriles centrales de Periférico Sur para permitir las maniobras de ambulancias, patrullas y personal pericial. Esta medida, aunque necesaria para atender la emergencia, provocó una afectación inmediata en la circulación de la zona.

Automovilistas reportaron largas filas de vehículos y tiempos de traslado considerablemente mayores a los habituales. El fenómeno conocido como “efecto mirón” también contribuyó al congestionamiento, ya que conductores redujeron la velocidad al pasar cerca del sitio del accidente, generando cuellos de botella incluso en los carriles que permanecían abiertos.

A la compleja situación vial se sumó la presencia de manifestantes vinculados al sindicato petrolero en las inmediaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en la colonia Tlacopac. La concentración derivó en bloqueos intermitentes en vialidades laterales, lo que agravó la saturación del tránsito en el corredor sur-poniente de la ciudad.

En conjunto, estos factores provocaron un colapso vehicular que se extendió hacia avenidas estratégicas conectadas con Periférico, afectando tanto a usuarios de transporte público como a conductores particulares. Reportes ciudadanos en redes sociales indicaron retrasos superiores a una hora en trayectos que normalmente toman menos de 20 minutos.

Ante este panorama, autoridades de tránsito recomendaron evitar la zona y optar por rutas alternas como Avenida Revolución, Avenida Insurgentes Sur y Eje 10 Sur, aunque estas vías también comenzaron a registrar incrementos en la carga vehicular conforme avanzó la mañana.

Este tipo de incidentes ocurre en un contexto en el que Periférico Sur concentra diariamente un volumen vehicular elevado debido a su conexión con corredores corporativos, educativos y residenciales. Datos de movilidad urbana señalan que la vialidad funciona como un eje estructural para el desplazamiento entre el sur y el poniente de la capital.

Asimismo, expertos en seguridad vial han subrayado la necesidad de reforzar protocolos de protección para cuadrillas de mantenimiento, incluyendo la implementación de señalización luminosa más visible, uso obligatorio de amortiguadores de impacto en vehículos de servicio y operativos preventivos de reducción de velocidad.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no había informado sobre personas detenidas o sobre la situación jurídica del conductor presuntamente involucrado. Tampoco se había confirmado si el hecho derivó de exceso de velocidad, distracción al volante o alguna falla mecánica.

Las autoridades señalaron que será la investigación pericial la que determine las causas exactas del atropellamiento, así como posibles responsabilidades administrativas o penales. Paralelamente, se espera que en las próximas horas se precise el número definitivo de lesionados y, en su caso, la confirmación de víctimas mortales.

La información continúa en desarrollo y el impacto en la movilidad podría extenderse durante buena parte del día, mientras concluyen las diligencias, se normaliza la circulación y se actualiza el estado de salud de los trabajadores afectados.

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