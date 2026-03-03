Buscan hacer de CDMX la ciudad más animalista

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que su gobierno busca el fortalecimiento de la política de bienestar y detalló 10 ejes de acción para “hacer de la Ciudad de México la ciudad más animalista”.

Se trata de acciones que integran el Plan de Bienestar Animal, anunciado por Brugada en junio de 2025 y que contempla la construcción de cien clínicas públicas gratuitas, 200 parques para perros y un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, además de un hospital veterinario, entre otras medidas.

Quiero que la Ciudad de México sea la ciudad con más bienestar animal de todo el país y eso significa no solo una responsabilidad mía, sino también de ustedes, de la población”, afirmó Brugada este martes, durante el arranque de la Mega Jornada de Esterilización Canina y Felina, uno de los ejes centrales del plan con el que, este 2026, se brindarán 450 mil servicios de salud, que incluyen la realización de 150 mil esterilizaciones durante todo el año.

Plan bienestar animal CDMX. Especial

En 2025 se realizaron más de 65 mil intervenciones gratuitas en las 16 jurisdicciones sanitarias.

Recordó que actualmente la ciudad cuenta con un hospital veterinario ubicado en Iztapalapa y adelantó que, para ampliar la cobertura, el próximo año se edificará un segundo sitio de este tipo.

También se construirán cien clínicas veterinarias que ofrecerán servicios gratuitos.

Del total, 14 clínicas ya están en construcción y “a punto de estar concluidas”. Otras 16 están programadas para este año, “con lo que en 2026 se alcanzarán 30 espacios; prácticamente dos por alcaldía”, afirmó.

Parques y albergues para animales en CDMX

Otro de los ejes del plan es la construcción de 200 parques para perros en toda la ciudad; este año iniciarán las obras de 40 de estos sitios.

Algunos iniciarán de cero, otros los vamos a rehabilitar”.

Además, aseguró que está a punto de iniciar la construcción de un albergue para 500 animales en la Ciudad de México; animales rescatados que están en situación de calle, sufriendo o que tienen alguna situación de salud.

Ya conocí el proyecto y me encantó, me fascinó. Entonces, va a ser la Utopía animalista”, expresó.

Plan bienestar animal CDMX. Especial

La jefa de Gobierno recordó que su administración impulsará la creación de un fondo de apoyo económico a los albergues que cuidan de los animales en situación de riesgo y abandono.

Sabemos que muchos lo necesitan y su esfuerzo representa garantizar la alimentación de los seres sintientes”, dijo.

Nada más imagínense lo difícil que es alimentar a nuestras mascotas. Ahora, si tenemos muchas, pues peor aún. O sea, tenemos muchas tareas que hacer para alimentarlas. Por lo tanto, vamos a hacer este fondo que apoye a los albergues”, afirmó.

Buscamos fortalecer la política de bienestar animal, que inicia con un cuidado responsable de nuestras mascotas: vacunarlas, esterilizarlas, no dejarlas abandonadas en la calle. Hacernos responsables”, concluyó en el evento del Bosque de Tláhuac, a donde acudieron decenas de vecinos con sus perros y gatos, en transportadoras o en brazos y cubiertos con cobijas.

*mvg*