FGJ investiga muerte de dueño del periódico El Día 

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de Guillermo Escalante Nuño, propietario del periódico El Día, ocurrida en circunstancias aún no del todo claras.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, Guillermo “El Gordo” Escalante, aseguró que su padre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas durante toda la tarde, lo que presuntamente derivó en una caída por un hueco dentro del inmueble donde se encontraba.

Sin embargo, la Fiscalía lleva a cabo peritajes y diligencias para determinar si existen otros elementos que permitan confirmar o descartar dicha versión.

Cabe señalar que Guillermo Escalante no es ajeno a investigaciones previas, ya que había sido indagado por su presunta participación en un incidente donde se realizaron disparos desde un vehículo de lujo tipo Lamborghini contra un establecimiento nocturno en la zona de Polanco.

La Fiscalía capitalina continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar si la muerte del empresario fue producto de un accidente o si existen indicios de algún delito.