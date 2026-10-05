Familia de joven desaparecida promueve amparo para evitar que secuestrador quede libre

A casi 20 años de la desaparición de Nancy Jacqueline Moreno Becerril, su familia promovió un juicio de amparo para impugnar el procedimiento mediante el cual fue reducida la pena de prisión impuesta a Gerardo Alberto Ventura Medina, sentenciado por el secuestro de la joven.

De acuerdo con la información del caso, el 29 de octubre de 2025, el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Penal de la Ciudad de México emitió una resolución mediante la cual se modificó y redujo la pena impuesta a Ventura Medina, a través de un incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena.

Según lo expuesto por la familia, la resolución habría representado una reducción de 25 años respecto de la condena original, que superaba los 55 años de prisión.

En entrevista con Excélsior, Mario Andrés Moreno Becerril, hermano de Nancy, explicó que la familia tuvo conocimiento de la reducción después de que sus abogados revisaron el expediente y detectaron la resolución.

El principal reclamo de los familiares es que no fueron notificados del procedimiento. El entrevistado sostuvo que incluso se habría intentado realizar una notificación en un predio en el que la familia ya no reside desde hace 15 años, pese a que, afirma, en el expediente existe información sobre su domicilio actual.

Nosotros nunca pudimos aportar pruebas, nunca pudimos impugnar nada”, señaló el hermano de Nancy.

Ante esta situación, los familiares promovieron el juicio de amparo 750/2026-V, mediante el cual buscan que se revise la actuación de las autoridades y se determine si fueron respetados sus derechos como víctimas durante el procedimiento que derivó en la modificación de la pena.

La familia sostiene que el objetivo del amparo no es reabrir el debate sobre la responsabilidad penal de Ventura Medina, sino cuestionar la legalidad del procedimiento mediante el cual se redujo la condena y la falta de notificación a los familiares.

Nancy Jacqueline Moreno Becerril desapareció en enero de 2007 y su cuerpo no ha sido localizado.

El hermano de Nancy también señaló que, durante la investigación, Ventura Medina habría realizado una declaración ante autoridades federales en la que reconoció haber privado de la vida a la joven.

El juicio de amparo permanece en trámite y todavía no existe una resolución definitiva, pues será el próximo miércoles 7 de octubre de 2026 a las 10:10 horas, que el impartidor de justicia de una resolución a la demanda de garantías.

La familia anunció que ese día realizará una movilización para exigir que se respeten sus derechos como víctimas y que puedan intervenir en los procedimientos judiciales relacionados con el caso.

Hasta el cierre de esta edición el Poder Judicial de la Ciudad de México no había dado una postura al respecto de este caso a solicitud de este medio de comunicación.