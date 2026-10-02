Acusan a juez de reducir condena al secuestrador de Nancy, sin notificar a las víctimas

Después de casi 20 años de búsqueda y de una larga investigación que terminó en una condena, la familia de Nancy Jacqueline Moreno Becerril enfrenta un nuevo obstáculo.

La joven abogada desapareció en la Ciudad de México en 2007, presuntamente por un móvil económico. La batalla ahora es revertir el procedimiento que permitió la reducción de pena de prisión impuesta al responsable de su secuestro.

Se trata de Gerardo Alberto Ventura Medina, quien originalmente cumplía una condena de 53 años de cárcel.

“El día que se quedó de ver con Gerardo Alberto Ventura, que fue el 12 de enero, ese día ya no regresó mi hija más, ya no regresó, y hubo dos disposiciones del banco”, relató Silvia Becerril, madre de la víctima, en una entrevista televisiva cando se cumplieron diez años de la desaparición.

A pesar de que el cuerpo de Nancy nunca ha sido localizado, un juez valoró los elementos probatorios dentro de la causa 545/2018 y determinó la plena responsabilidad penal de Ventura Medina por el secuestro.

Para la familia, esto permitió establecer qué ocurrió y quién fue el culpable.

El cuerpo de Nancy nunca ha sido localizado. Especial

Sin embargo, los padres de la joven señalan que el 29 de octubre de 2025, el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Penal de la Ciudad de México emitió una resolución para disminuir la condena del responsable, mediante un incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena.

El reclamo de la familia es que nunca fueron notificados de este trámite. Esta omisión, argumentan, les impidió ejercer oportunamente sus derechos y generó una situación de desigualdad procesal en beneficio exclusivo del sentenciado.

Ante esta situación, los familiares promovieron el juicio de amparo 750/2026-V ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

Sostienen que las autoridades responsables omitieron garantizarles un acceso efectivo a la justicia, afectando sus derechos como víctimas, incluyendo las garantías de audiencia, seguridad jurídica y legalidad.

Para los padres de Nancy, la exigencia no es reabrir el debate sobre la culpabilidad de Gerardo Alberto Ventura Medina —la cual ya es materia de una sentencia—, sino exigir que los procedimientos respeten su derecho a ser informados e intervenir en las actuaciones que afecten el caso.

El proceso llegará a un punto definitorio el próximo 7 de octubre a las 10:10 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo.

La audiencia es un nuevo capítulo en una tragedia que sigue abierta: Nancy continúa desaparecida y su familia advierte que no pueden quedar al margen de una decisión que modifica el castigo de quien fue condenado por un delito.