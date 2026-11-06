Fallece trabajador tras caer de azotea en colonia Nativitas

Un trabajador de aproximadamente 30 a 35 años murió tras caer desde la azotea de un inmueble en construcción, ubicado en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes 6 de noviembre, en un domicilio localizado en la calle Laura, número 8, entre Carmen, cerca de una tienda OXXO.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre cayó desde una altura considerable y quedó tendido en el lugar con una lesión en la cabeza y abundante sangrado. Testigos señalaron que, después de la caída, no se movía.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez, quienes realizaron la valoración del trabajador.

Sin embargo, los servicios médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que tenía lesiones compatibles con un traumatismo.

La zona fue acordonada por los elementos de seguridad, mientras que el cuerpo fue cubierto con una sábana azul.

Posteriormente, se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cuyo personal acudió para realizar el procesamiento del lugar y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron la caída ni la identidad del trabajador.