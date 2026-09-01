Fallece mujer al cruzar corriendo por el paso del Metrobús en Balderas

Una mujer de aproximadamente 35 años murió esta mañana luego de ser atropellada por una unidad de la Línea 3 del Metrobús, en el cruce de avenida Balderas y Chapultepec, en la zona Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Así la zona Rodolfo Dorantes

De acuerdo con versiones de algunos testigos, la mujer habría salido corriendo para cruzar la avenida y aparentemente no se percató de que el Metrobús avanzaba por su carril confinado. La unidad, identificada con el número 9448 ya no pudo frenar y terminó por atropellarla.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar para atender la emergencia; sin embargo, la mujer quedó debajo de la unidad y ya no contaba con signos vitales.

El conductor del Metrobús fue detenido y presentado ante las autoridades para deslindar responsabilidades y determinar cómo ocurrió el accidente.

Debido a la emergencia, la circulación y el servicio de transporte en la zona se encuentran afectados. En redes sociales el Metrobús informó que, por la obstrucción del carril, la estación Balderas permanece sin servicio en ambos sentidos de la Línea 3 hasta nuevo aviso.

La movilidad sobre avenida Balderas, particularmente en el cruce con Chapultepec, es limitada mientras continúan las labores de los servicios de emergencia.