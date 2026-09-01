Movilizaciones HOY martes en CDMX; hay opciones viales

Inicia septiembre y además del tráfico por el regreso a clases de millones de estudiantes en la CDMX, se esperan al menos dos manifestaciones, dos rodadas ciclistas y varios eventos culturales, deportivos y artísticos que podrían afectar la circulación principalmente por Polanco, Auditorio Nacional, Centro Histórico, Narvarte y la zona de la Arena México.

MANIFESTACIONES

Integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical

Los Integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical estarán en las inmediaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya.

La Alianza Nacional de jubilados, !Mi pensión es ganada! se manifiestan frente al instituto para devolver al pueblo lo robado INDEP. Cuartoscuro

Como parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas para recolectar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. La presencia será a lo largo del día, por lo que podría haber afectaciones intermitentes sobre México Coyoacán, especialmente en los alrededores del inmueble.

Alternativas: avenida Universidad, División del Norte y Eje 8 Sur Popocatépetl.

Plataforma 4:20

La organización Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en tres puntos de la ciudad. Comenzará en el Monumento a la Madre, en Insurgentes y Manuel Villalongín; también habrá presencia en División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente, y en Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Comuna 420 marihuana

Habrá recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación relacionada con el cannabis.

Para el Monumento a la Madre pueden servir Paseo de la Reforma, Sullivan y Ribera de San Cosme; en Narvarte, Eje 5 Sur, Universidad y Doctor Vértiz; mientras que para la zona de Gran Canal pueden considerarse Eduardo Molina, Congreso de la Unión y Eje 3 Oriente.

RODADAS CICLISTAS

De Polanco hacia La Venta

Desde muy temprano salió una rodada de People for Bikes–Polanco, desde Goldsmith 53, en Polanco III Sección, con destino a la caseta La Venta, sobre la carretera México-Toluca, en Cuajimalpa.

Ohtli Chiquxs LGBTTIQ

La rodada saldrá del kiosco de la Alameda Central rumbo al llamado Último Mural de Orozco, en el Centro Urbano Presidente Alemán, alcaldía Benito Juárez.

Piden estar atentos desde las 20:00 horas ante posibles cortes momentáneos conforme avance el contingente.

EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

En el Auditorio Nacional a las 20:30 horas se presenta Mario Aguilar, podría ser afectado Paseo de la Reforma, especialmente entre Chivatito, Auditorio y la zona de Polanco. Como alternativas pueden funcionar Ejército Nacional, Horacio, Presidente Masaryk y avenida Constituyentes, dependiendo del destino.

Mario Aguilar fue hospitalizada por una operación

En Centro Banamex habrá actividad desde la mañana por Sigmar North América, Aquatech México e Intersolar México, encuentros que se extenderán hasta el 3 de septiembre.

También a las 19:00 horas se realizará “Haz lo Im-posible”, de Mario Alonso Puig, en el Auditorio BlackBerry, mientras que a las 19:30 habrá Lucha Libre Profesional en la Arena México. Los eventos podrían generar carga a la hora de entrada y salida, principalmente sobre Insurgentes, avenida México, Monterrey, Dr. Lavista y calles de la colonia Doctores.