Anuncian Venta Nocturna del FCE en CDMX; libros hasta con 60% de descuento

Para los amantes de la lectura esta oportunidad no la pueden dejar pasar, este jueves 3 de septiembre, las librerías del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México tendrán grandes sorpresas.

Empresas usan libros viejos para alimentar a la IA. Reuters.

El FCE celebrará su Gran Venta Nocturna 2026, pero además de poner libros en oferta, habrá encuentros con escritores, firmas, presentaciones, talleres, cuentacuentos, música, actividades infantiles y hasta baile.

El evento comenzará desde las 17:00 horas y forma parte de las actividades por el aniversario del Fondo de Cultura Económica. Aunque el festejo se extenderá por cerca de 90 librerías de la red Fondo–Educal en todo el país, la CDMX tiene varias de las sedes y diversas actividades muy atractivas.

El FCE pondrá mil títulos seleccionados con 60% de descuento, mientras que libros de más de 30 editoriales participantes tendrán promociones que podrán alcanzar el 50%.

Entre los sellos que se suman aparecen Penguin Random House, Planeta, Paidós, El Colegio de México, Era, Siglo XXI, Edelvives, Colofón, Herder, Anagrama, Almadía, Fontamara, Sexto Piso, Jus, SM, UNAM y Akal, entre otros.

¿Dónde será la Venta Nocturna del FCE en CDMX?

Obras literarias a bajos precios. Cuartoscuro

Una de las sedes que más destaca es la Librería Octavio Paz, ubicada en avenida Miguel Ángel de Quevedo 115, en Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón. Las actividades comenzarán a las 17:00 y terminarán hasta la medianoche.

Además, están confirmadas en la capital la Librería Rosario Castellanos, la Juan José Arreola y el Centro Cultural Elena Garro, que también se sumarán a este evento entre libros y actividades culturales.

Otra opción será la Librería Daniel Cosío Villegas, en avenida Universidad 985, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. En esta sede el programa está previsto de las 17:00 a las 23:00 horas.

Entre los invitados anunciados aparecen nombres como Elena Poniatowska, Juan Villoro, Óscar de la Borbolla, Joselo Rangel, integrante de Café Tacvba; Amandititita, Alicia Molina, Elisa Díaz Castelo, Antonio Malpica, Norma Muñoz Ledo, Yelitza Ruiz y Pepe Gordon, entre otros.

También habrá actividades para quienes vayan con niños: cuentacuentos, un taller de ilustración con Augusto Mora y otro de plastilina con Lulú Salmerón. Incluso está contemplada una clase de baile.

En la Librería Octavio Paz, a las 20:00 horas, está programada la presentación de Malacría, de Elisa Díaz Castelo.

A lo largo de la noche habrá además firmas de libros, conversaciones con autores, música y distintas actividades dependiendo de cada librería.

La entrada a las actividades es gratuita.