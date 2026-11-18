Una mujer, acusada del delito de extorsión, fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, para luego ser trasladada a una prisión capitalina.

Además de la detención, la fiscalía capitalina consiguió la vinculación a proceso contra Andrea “N”, acusada del delito de extorsión calificada cometida por medio de amenazas telefónicas contra una mujer en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la investigación, el 31 de julio de 2025 la víctima comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios de personas que decían pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación y afirmaban contar con información privada sobre ella”, detalló la Fiscalía de la Ciudad de México.

La víctima comenzó a recibir amenazas para que realizara depósitos y transferencias bancarias, con montos de entre mil y más de 15 mil pesos, en caso de no hacerlo le causarían daño a ella o a su familia, por lo que ante el temor de que cumplieran sus amenazas, accedió a los pagos, que alcanzaron la cantidad de 29 mil 737 pesos.

“El agente del Ministerio Público recabó la declaración de la víctima y, con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), analizó información digital y financiera, lo que permitió identificar que las transferencias llegaron a una cuenta a nombre de Andrea ‘N’ y que ella dispuso del dinero”.

Una vez que se consiguió la orden de aprehensión en su contra, la mujer fue ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, por lo que se pidió colaboración de la fiscalía mexiquense para detenerla, lo que ocurrió el 6 de noviembre.

La imputada fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. El 12 de noviembre, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Andrea “N”, quien permanecerá en prisión preventiva”.

Además, el juez estableció dos meses para la investigación complementaria, las autoridades recordaron que para denunciar casos de extorsión se puede a cudir a la Fiscalía para la Investigación del Delito de Extorsión o a recibir orientación llamando al 55 5345 5000.