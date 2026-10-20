Manifestaciones y frío dominarán este martes en CDMX

Este martes amaneció muy frío en la Ciudad de México sobre todo en zonas altas del sur y poniente, durante el día se espera cielo medio nublado y poca probabilidad de lluvia, en tanto, habrá movilizaciones desde temprano en distintos puntos.

El mayor movimiento se concentra en Cuauhtémoc, pero también habrá presencia de manifestantes en Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

MANIFESTACIONES

Manifestantes llegan a Pino Suárez

A las 8:00 horas habrá otra concentración en José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, también en el Centro Histórico.

Para evitar ese punto pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central o Fray Servando Teresa de Mier.

Concentración-rodada en Insurgentes Sur

A las 9:00 horas habrá una concentración que posteriormente contempla una rodada desde Insurgentes Sur y Porfirio Díaz, en la colonia Extremadura Insurgentes, Benito Juárez, con rumbo a San Fernando 22, colonia Belisario Domínguez.

Por la salida en Insurgentes, puedes considerar Avenida Revolución, Patriotismo, División del Norte y Río Mixcoac para evitar la zona.

Concentración en Cuajimalpa

A las 10:00 horas está prevista una concentración en Santa Rita y Camino a Chamixto, colonia Loma del Padre, en Cuajimalpa.

Si hay afectaciones locales, una opción es buscar paso por Carretera México-Toluca y José María Castorena, dependiendo del destino.

Movilización en Álvaro Obregón

A las 11:00 horas habrá una concentración en Miguel Ocaranza y Boulevard Adolfo López Mateos, colonia Merced Gómez.

Si se complica ese cruce pueden funcionar Avenida Revolución, Barranca del Muerto, Río Mixcoac y Avenida de los Insurgentes.

Plataforma 4:20 estará en tres puntos

A partir de las 12:00 horas habrá presencia en Insurgentes y Manuel Villalongín, junto al Monumento a la Madre; en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, en Narvarte, y en Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

Colectivos cannabicos Cuartoscuro

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Concentración en Santa Martha Acatitla

También a las 12:00 horas habrá una concentración en Unión 25, colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

Como alternativas para moverse por esa parte de Iztapalapa pueden considerarse Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 8 Sur y República Federal, dependiendo del punto de destino.

Manifestantes llegan a Avenida Universidad

A las 12:30 horas se tiene prevista una concentración en Avenida Universidad 1449, colonia Axotla, en Álvaro Obregón.

Para evitar ese tramo de Universidad pueden utilizarse Insurgentes Sur, Avenida Revolución, Río Churubusco o Barranca del Muerto.

Protesta en Iztapalapa

A las 14:00 horas habrá una concentración en La Purísima, colonia Leyes de Reforma Primera Sección.

Para rodear la zona pueden servir Eje 5 Sur, Eje 6 Sur, Canal de Río Churubusco o Rojo Gómez, según hacia dónde se dirijan.

Concentración frente al Senado

Finalmente, a las 15:00 horas está prevista una concentración en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, donde se encuentra el Senado de la República.

Por tratarse de Reforma, cualquier concentración puede afectar a la circulación en los alrededores. Como alternativas están Avenida Chapultepec, Ribera de San Cosme, Circuito Interior y Eje 1 Norte.